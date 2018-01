Nicolae Robu a reacţionat după scadalul dintre taximetrişti şi Uber-işti

Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, a publicat pe contul personal de Facebook un comunicat de presă prin care îşi exprimă dezacordul faţă de atitudinea şoferilor implicaţi în scandalul din noaptea de 27 spre 28 ianuarie, cerând, totodată, ca persoanele implicate să fie identificate şi pedepsite.

„Este inadmisibil, deopotrivă pentru “uber”-iști și pentru taximetriști – de data aceasta se spune că a început un “uber”-ist – să recurgă la violențe, fie ele verbale sau, cu atât mai mult, fizice, în alți termeni, să-și facă singuri dreptate, în înțelegerea subiectivă, discreționară, pe care fiecare o are asupra situației. Iar cei ce fac așa ceva, trebuie identificați și pedepsiți exemplar! Fenomenul “uber” se manifestă în întreaga lume, cu plusurile și cu minusurile pe care le are. Niciunde nu sunt implicate primăriile, așa cum nici în Timișoara, primăria nu are nicio implicare”, scrie Robu pe contul de socializate.

Totodată, edilul-şef atenţionează că nu poate restricţiona o activitate permisă de lege.

„Taximetriștii trebuie să înțeleagă că eu și instituția pe care o conduc, ca și consiliul local, nu putem să restricționăm ce permite legea. Ei nu nouă trebuie să ni se adreseze, ci instanțelor de judecată, dacă consideră că Uber nu funcționează legal.

Gestul taximetriștilor de a protesta prin fața locuinței mele – mai exact: blocului în care locuiesc- este incorect, cu atât mai mult cu cât, așa cum cei corecți dintre ei recunosc și o spun deschis, le-am rezolvat o mulțime de probleme pe care cu administrația precedentă nu le-au putut rezolva, iar de tot ce-am făcut în infrastructura de mobilitate – și am făcut foarte multe! -, ei sunt cei ce beneficiază cel mai mult.

Oricum, eu îi asigur pe taximetriști de respectul meu pt profesia lor și pentru ei, ca cetățeni ai orașului și de deschiderea, în continuare, de a le rezolva problemele, dar îi rog să înțeleagă să nu-mi ceară lucruri în afara prerogativelor mele legale, pentru că, la așa ceva, eu nu marșez, indiferent ce presiuni se fac asupra mea!

Cer, deopotrivă taximetriștilor și “uber”-iștilor, să dea dovadă de o conduită corectă, civilizată și să acționeze strict în limitele legii, sub orice privințe. Iar responsabililor sistemului “uber”, le solicit să facă o verificare atentă a persoanelor pe care le acceptă în sistem, dat fiind că acestor persoane, cetățenii le încredințează însăși viața lor, în momentul în care le devin clienți. În sistemul de taxi, știu că acest lucru se face”, a scris Nicolae Robu.