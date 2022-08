Mii de pelerini, pe „Drumul Crucii” la Mănăstirea Hodoș-Bodrog (Foto)

Mii de pelerini, pe „Drumul Crucii” la Mănăstirea Hodoș-Bodrog.

Este, astăzi, o zi de mare sărbătoare pentru credincioșii creștini din lumea întreagă, care celebrează Marele Praznic al Adormirii Maicii Domnului. Lăcașurile de cult sunt pline, și în multe localități bănățene se organizează rugi. Pline de credincioși sunt și mănăstirile care își serbează, de Adormirea Maicii Domnului, hramul. Acolo, pelerinii veniți cu o seară înainte au luat parte la procesiuni și slujbe speciale.

Așa s-a întâmplat și la Mănăstirea Hodoş-Bodrog. Aflat la 15 kilometri distanță de Arad, pe cursul inferior al Mureșului, lăcașul de cult, una dintre cele mai vechi aşezăminte monahale din ţara noastră, îşi sărbătoreşte și hramul la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.

Încă din ajunul marelui praznic, mii de credincioși și-au îndreptat pașii spre mănăstire, pentru a se ruga la Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului cu Pruncul, pentru a lua parte la Procesiunea „Drumul Crucii” dar și pentru a fi prezenți la Sfânta Liturghie Arhierească.

Și nu puțini au fost cei care au rămas peste noapte în curtea mănăstirii.

Făcut după modelul Patriarhiei Ortodoxe de la Ierusalim, „Drumul Crucii” reprezintă calea pe care Iisus Hristos a mers cu Crucea în spate, urcând Dealul Golgotei. Tradiția parcurgerii lui la Sfânta Mănăstire Hodoş-Bodrog datează din anul 1925, de pe vremea episcopului Grigore Comșa, rânduiala constând pe atunci doar din meditaţii.

Din anul 2000, procesiunea se face pe drumul de la mănăstire spre satul Bodrogu Nou, drum pe care au fost amplasate 14 cruci, fiecare având câte o icoană cu una dintre cele 14 opriri, conform mărturiilor Sfintei Scripturi și ale Sfintei Tradiții, și anume: prima oprire: interogatoriul și condamnarea la moarte; a doua oprire: arcada ,,Ecce Homo”, unde Iisus a luat crucea; a treia oprire: Prima cădere a lui Iisus sub povara Crucii; a patra oprire: întâlnirea lui Iisus cu Mama Sa; a cincea oprire: întâlnirea cu Simon din Cirene; a șasea oprire: întâlnirea dintre Iisus și Veronica; a șaptea oprire: Drumul Crucii întretăiat de Cardo Maximus; a opta oprire: a doua cădere a lui Iisus sub povara Crucii; a noua oprire: a treia cădere a lui Iisus sub povara Crucii; a zecea oprire: dezbrăcarea lui Iisus de hainele Sale; a unsprezecea oprire: pironirea pe Cruce; a doisprezecea oprire: Răstignirea și Moartea lui Iisus; a treisprezecea oprire: coborârea de pe Cruce; cea de-a paisprezecea oprire: mormântul și locul Învierii lui Hristos. „Drumul Crucii” a durat două ore, iar pelerinii au de parcurs aproximativ patru kilometri.

Pe acest drum binecuvântat de la Hodoș-Bodrog au pornit, și în acest an, foarte mulți credincioși. „Drumul Crucii” a durat două ore și a fost parcurs de mii de pelerini de toate vârstele, cu bucurie și în deplină rânduială. Și vremea a ținut cu credincioșii: chiar dacă cerul era, în mare parte, acoperit de nori, nu a plouat, doar câteva picături de ploaie au părut a răcori, la un moment dat, frunțile înălțate la cer în rugăciune.