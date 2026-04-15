Mai multe linii de tramvai afectate, la Timișoara, după ruperea unui fir de contact

Liniile de tramvai 1, 2, 7, 8 și 9 sunt afectate de un deranjament apărut în această dimineață în zona bulevardului Regele Carol I, anunță STPT.

Din cauza ruperii firului de contact, tramvaiele nu mai pot circula pe traseele normale, fiind deviate temporar.

Modificări survin pe:

Liniile 1 și 2

Tramvaiele circulă deviat pe traseul: Piața Maria – Piața Nicolae Bălcescu – Banatim – AEM, cu retur până la Piața Maria, de unde își continuă circulația spre Catedrala Mitropolitană – Piața 700 – Prefectură – Prințul Turcesc – Meteo.

Liniile 7 și 8

Tramvaiele circulă pe relația Piața Maria – Gara de Est, tur-retur.

Linia 9

Tramvaiele circulă doar până la Depoul Dâmbovița, unde întorc.

Tramvai suplimentar

Pentru preluarea călătorilor, a fost introdus un tramvai suplimentar pe relația Depoul Dâmbovița – Shopping City.

Autobuz introdus temporar

Între Piața Maria și Gara de Nord, tur-retur, a fost introdus temporar un autobuz pentru preluarea călătorilor din zona afectată.

Potrivit STPT, echipele de intervenție au ajuns la fața locului și lucrează pentru remedierea situației.