Locurile de parcare din centrul Timișoarei, ascunse sub promisiuni

Dacă ai nefericita inspirație să treci prin zona centrală a orașului de pe Bega în cadrul programului obișnuit, să zicem 9-17, cu treburi pe la vreo instituție sau firmă, pur și simplu nu ai unde să-ți parchezi autoturismul.

Parcările cu plată de pe străzile Sfântul Ioan și Paris sunt arhipline, cea din Piața 700, la fel, la Modex nu există spațiu liber, iar despre vreun loc de care să beneficieze timișoreanul de rând posesor al unui abonament TimPark nici nu poate fi vorba.

Situația s-a agravat în urma reabilitării centrului istoric, prin transformarea mai multor străzi în zone pietonale dispărând numeroase locuri de parcare.

De mai mulți ani, administrația locală vechiculează tot felul de idei despre construirea unor parcări cu mai multe etaje, care ar urma să fie edificate în buricul Timișoarei, dar nimic nu s-a concretizat până acum.

Promisiuni cu duiumul

Reamintim câteva dintre promisiunile administrației locale timișorene legate de parcările din centru. Astfel, în ianuarie 2011, consilierii locali au aprobat în unanimitate concesionarea a aproape zece hectare de teren din centrul orașului, pe o perioadă de 49 de ani, companiei americane Walco Monceau Group Inc., care urma să construiască trei parcări subterane: una sub Parcul Botanic, alta sub Fântâna Punctelor Cardinale și a treia în apropiere de sediul Băncii Naționale. Nu s-a întâmplat nimic.

Alte idei de amplasamente pentru parcările subterane au fost Cazarma Oituz, Parcul Civic, Parcul Brătianu, Parcarea Modex și altele.

Fiecare amplasament a avut parte de probleme sau de amânări pe termen nelimitat.

După cum știu toți timișorenii posesori de autoturisme și cum vor avea ocazia să constate și turiștii care ne vor vizita frumosul oraș, locurile de parcare din zona centrală sunt, și la ora actuală, insuficiente.

O nouă idee

Cea mai recentă propunere, pentru care a fost pus în discuție un Plan Urbanistic de Detaliu, este de construire a unei parcări cu cinci niveluri lângă Spitalul de Copii.

Aceasta va avea 250 de locuri și va deservi personalul spitalului și aparținătorii, dar și publicul general.

Planul Urbanistic de Detaliu se află în etapa de informare, iar odată aprobat se vor putea începe procedurile de proiectare pentru parcare, în paralel cu desființarea unor anexe fără valoare existente acum pe parcelă, explică edilii timișoreni.

Totuși, cu bani privați lucrurile merg mult mai simplu. Reamintim că parcarea cu șase niveluri de lângă Iulius Mall a fost construită rapid și pusă la dispoziția clienților.

Peste 900 de locuri de parcare au răsărit în aproximativ un an, fără complicații și fără văicăreli.

În opoziție cu această rezolvare rapidă, administrația timișoreană nu a mișcat, deocamdată, nimic în direcția oferirii de spații de parcare pentru autoturismele locuitorilor și ale vizitatorilor.