Investiție strategică în vestul țării: Grupul austriac Lagermax a inaugurat un centru logistic ultramodern la Arad. VIDEO

Lagermax Group, unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața de depozitare și transport din Europa, a deschis un terminal logistic modern și ecologic lângă Zădăreni, la doar câțiva kilometri de municipiul Arad și de Autostrada A1. Investiția este una importantă pentru piața de transport internațional și logistică din România.

Astfel, Lagermax Logistics România a inaugurat joi, 25 septembrie 2025, noul depozit din Arad (DJ 682 Arad – Zădăreni), un spațiu modern și adaptat celor mai recente tehnologii, care reflectă angajamentul continuu față de dezvoltare și alinierea la tendințele pieței globale.

Cu o suprafață impresionantă de 24.000 mp, acest depozit reprezintă cea mai mare zonă de stocare și procesare din rețeaua din România, fiind dotat cu echipamente de ultimă generație. Cu certificarea BREEAM Excellent, acest proiect subliniază, de asemenea, angajamentul față de logistica ecologică.

La eveniment au participat Richard Pöschl, Managing Director al Lagermax AED International GmbH, Sorin Luchescu, Managing Director al Lagermax Logistics Romania, ES Ulla Krauss-Nussbaumer, Ambasador al Republicii Austria în România, Christoph Grabmayr, reprezentant al Austrian Federal Economic Chamber, parteneri de afaceri, colaboratori dar și reprezentanți ai autorităților locale și județene.

“Noul terminal are o suprafață de depozitare de 24 000 de metri pătrați și 1000 de metri pătrați de birouri moderne. Este împărțit în patru unități flexibile, oferind cele mai bune condiții pentru o gamă variată de cerințe ale clienților. Suntem mândri că terminalul a fost construit după cele mai noi standarde în materie de construcții. Este esențial să ne concentrăm pe sustenabilitate și pe o construcție eficientă energetic. Astăzi, Lagermax are peste 4100 de angajați în mai mult de 85 de locații din 15 țări și a realizat recent o cifră de afaceri anuală de aproximativ 770 de milioane de euro. Portofoliul nostru include servicii de transport și logistică, transport auto, servicii expres, soluții de reciclare și servicii logistice inovatoare. Un pilon deosebit de important pentru noi, în România, a fost, de mulți ani, locația noastră din Curtici. Acolo, Lagermax Autotransport operează un mare centru de logistică auto, cu peste 260 de angajați, un angajator important și un motor al dezvoltării economice în regiune. Această bază solidă ne-a încurajat să ne extindem acum și în Arad, în completare la baza pe care o avem în București”, a declarat Richard Pöschl, Managing Director al Lagermax AED International GmbH.

Gazda evenimentului, Sorin Luchescu, a vorbit despre importanța dezvoltării companiei la noi în țară.

“Este o investiție importantă, care marchează o nouă etapă în dezvoltarea Lagermax Logistics România. Am ales Aradul pentru poziția sa strategică. Suntem aproape de Autostrada A1 și de granița de vest, într-un punct-cheie pe coridoarele paneuropene de transport. Acest centru ne permite să fim aproape de clienții noștri, de partenerii noștri și să contribuim la consolidarea României pe harta logisticii europene. Noul centru are o suprafață de 24 de mii de metri pătrați, astfel că avem spațiul necesar pentru o dezvoltare viitoare, care suntem siguri că va urma. Noul depozit aduce procese moderne, integrare digitală și servicii rapide, inclusiv livrări nocturne, dedicate industriei auto, pentru a răspunde mai bine cerințelor pieței și pentru a aduce standardele Lagermax Group mai aproape de partenerii noștri”, a spus Sorin Luchescu, Managing Director al Lagermax Logistics România.

Ambasadoarea Austriei, Ulla Krauss-Nussbaumer, a prezentat legăturile de antreprenoriat dintre cele două țări precum și locul pe care Austria îl ocupă pe piața investițiilor străine din România.

“În prezent, compania are filiale în numeroase țări europene: Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Spania, Germania, Țările de Jos, Belgia, Croația, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Cehia, Ungaria și Turcia. Astăzi ne interesează în mod special prezența Lagermax în România, unde compania este prezentă ca “Early Investor” încă de la începutul anilor 2000. Evoluția economiei românești a confirmat decizia Lagermax de a investi în România dar și disponibilitatea Lagermax de a-și asuma riscuri și de a investi, contribuind la dezvoltarea economiei românești. Această nouă unitate este mai mult decât un nou centru logistic. Este un simbol al inovației, al dezvoltării regionale și al forței coperării economice româno-austriece. Austria și România sunt legate printr-un parteneriat dinamic și de lungă durată. Iată câteva cifre care evidențiază acest progres. Comerțul dintre țările noastre s-a dublat în ultimii ani și a ajuns, din 2022, la aproximativ 6 miliarde de euro. România este a 14-a cea mai importantă piață de export a Austriei și ocupă locul 20 printre partenerii noștri de import. România este a șasea cea mai importantă destinație, la nivel mondial, pentru investițiile străine directe austriece, cu investiții de peste 13,5 miliarde de euro. Austria este al doilea cel mai mare investitor în România”, a subliniat ES Ulla Krauss-Nussbaumer, Ambasador al Republicii Austria în România.

Lagermax Group este una dintre cele mai mari companii din Austria în domeniul transportului de marfă, al transportului auto și al logisticii. Cu o experiență de peste 100 de ani, cu know-how-ul echipei și cu sprijinul tehnologiei de ultimă generație, compania de transport dezvoltă concepte logistice personalizate pentru clienții din întreaga lume.

În afară de sediul central din Salzburg – Maxglan, există alte 85 de locații în Austria, precum și în Europa.

Noua locație din Arad a Lagermax Logistics România este situată pe DJ 682 (Arad – Zădăreni), la KM 102+680, pe partea stângă, coordonate 46°08’18.6″N 21°15’16.7″E.