Anunț privind vânzarea bunurilor mobile – Autoturism Volkswagen Passat.

D.G.R.F.P. Timişoara, prin intermediul A.J.F.P. Timiş, organizează în data de 15.10.2025 ora 14.00 în loc.Timişoara, str. Gh.Lazăr, nr. 9B, Amfiteatru, licitaţie pentru următorul bun mobil:

–   Autoturism marca Volkswagen, model Passat, nr. de înmatriculare TM68SNA, serie şasiu: WVWZZZ3BZ1E038741, capacitate cilindricã: 1.896 cm3, an fabricaţie: 2001, culoare: albastru, combustibil: motorinã, număr de locuri: 5, stare: conform raport de evaluare, preţ de pornire licitaţia a II-a – 6.968 lei la care se adugă TVA 21%, debitor SCHNEIDER CRISTIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, conform Publicaţiei de vânzare nr. 4-15/18.09.2025, 17293/18.09.2025.

Informaţii detaliate se găsesc la nr. de telefon 0256200035, pe site-ul ANAF-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, secţiunea licitaţii şi anunţuri-valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate sau accesând link-ul: https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20250918160500_4-15_17293.pdf

