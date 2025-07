Iasmina Hill a ajuns la Timișoara

Frumoasa rom ânc ă Iasmina Hill, femeie de afaceri, influencer și soția milionarului american Bradford Hill, care este administratorul Statuii Libertății de la New York, a ajuns în țară, la Timișoara.

Anul acesta este prima dată când vine fără soțul ei și stă foarte puțin în locurile natale.

„Copiii și cu mine am dormit 2 ore și jumătate pe avion, părinții mei deloc. Am venit cu dădaca, cu cățelul, cu toți, nimeni nu a dormit acasă după-amiază, au avut toți chef de party.

Copiii sunt foarte fericiți că au venit în România, le-a fost foarte dor, mai ales cel mare întreba într-una de România, de prietenii lui de aici, de toate cunoștințele noastre, mi-a plăcut să văd asta”, a povestit Iasmina Hill care nu se dezice deloc de statutul de fashionistă și chiar dacă stă puțin în România și-a luat cu ea foarte multe bagaje.

„Am împachetat bagajul, parcă m-am mutat, am venit cu vreo 5-6 valize. Eu sunt de vină și fac foarte multe bagaje pentru că mi se pare că îmi trebuie toate hainele aici.

Am umplut tot apartamentul cu haine, dar, în rest stăm foarte puțin, două săptămâni în Timișoara, apoi plecăm 10 zile în Ibiza, stăm 3-4 zile în București, foarte puțin, ne vom întoarce apoi la Timișoara și plecăm din nou în America pentru că avem foarte multă treabă acolo”, a mai povestit Iasmina Hill care a avut din nou parte de peripeții pe avion și a răcit din cauza aerului condiționat.

Iasmina Hill a luat decizia de a-și învăța copii să vorbească limba română ca la carte, așa că de mâine își dorește ca ei să ia lecții corecte de la o profesoară.

„M-a tras curentul ca de obicei, am răcit pe avion, nu am avut nimic pe cap, am stat așa și am tras o răceală, mă doare urechea, mă doare gâtul, nu pot să vorbesc bine, asta e. Nu prea am dormit, sunt ruptă, avem o zi plină, mergem în parc, prin mall.

Din păcate, Brad nu vine deloc în România anul acesta, este foarte ocupat la Statuie, are un program încărcat, dar își va lua mai multe zile pentru Ibiza. O să vedem ce facem anul viitor. Avem un program plin în România, copiii sunt foarte fericiți și asta contează cel mai mult la mine, să îi văd cum se bucură. O să începem și lecții de limba română cu ei, de mâine”, a mai completat frumoasa româncă stabilită de ani buni în America, la New York, acolo unde are o viață ca-n filme.