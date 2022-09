Grand Prix la Timişoara: concursuri de automobilism, karting şi drift

La Timişoara va avea loc duminică etapa a noua din cea de-a 23-a ediţie a Campionatului de Automobilism, Karting şi Drift Timiş.

„Grand Prix Timişoara – Aninoasa TIM 2022” se va desfăşura cu începere de la ora 10,01 în parcarea situată pe strada Siemens, aproape de Calea Buziaşului.

Concursul, ajuns la cea de-a patra ediţie, este organizat de Asociaţia Auto Club Rally Timiş sub egida Federaţiei Române de Automobilism Sportiv şi se adresează tuturor pasionaţilor de automobile şi karting, condiţiile de înscriere fiind foarte facile.

Festivitatea de premiere va fi oficiată în stilul celor din Formula 1, imediat după încheierea competiţiei, anunţă organizatorii.

„Ambiţiile şi andrenalina cresc şi se duc spre maxim, ţinând cont că se apropie de sfârşit campionatul, ceea ce anunţă o prezenţă de marcă şi un spectacol sportiv de excepţie”, transmite Ladislau Giurisici, preşedintele Asociaţiei Auto Club Rally Timiş.

Circulaţia şi parcarea vor fi închise duminică între orele 8 şi 18. Cei care îşi ţin maşinile în această zonă sunt rugaţi de organizatori să le mute în parcările din apropiere. Zona restricţionată va fi semnalizată cu panouri de informare. Organizatorii vor pregăti şi un show de drift. Această manifestare sportivă are şi un scop educativ, motto-ul din acest an fiind <<Viaţa are prioritate>>.