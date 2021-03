Funcția de arhitect șef al Timișoarei e vacantă de șase ani, dar la concurs este scos un post călduț

Timișoara nu mai are un arhitect șef cu concurs din 2015, dar primăria nu pare interesată de acest aspect, ci caută director executiv pentru Direcția Disciplina în Construcții, Autorizații, Urbanism și Statistică. Un post călduț, fără prea mari responsabilități.

În noiembrie 2015, Ciprian Cădariu, care devenise arhitect șef după concursul promovat exact cu doi ani înainte, a demisionat din funcție, iar din acel moment postul a rămas vacant până astăzi. Ocupat între timp sub formă de interimat de Sorin Ciurariu (în același timp, director al Direcției de Urbanism), Andreea Stănilă, din nou Sorin Ciurariu, iar acum de Monica Mitrofan, postul de arhitect șef este unul infinit mai important decât cel de director executiv.

Arhitectul șef are pâinea și cuțitul, directorul executiv e de decor

Astfel, conform organigramei Primăriei Municipiului Timișoara (PMT), în cadrul Direcției Generale de Urbanism, arhitectul șef are în subordine Serviciul Certificări și Autorizări (cel care elaborează documentațiile pentru certificatele de urbanism și autorizațiile de construire), Biroul Avizare Conformități PUG/PUZ/PUD și Certificări și Biroul Banca de Date Urbane. De asemenea, în subordinea arhitectului șef se află și Direcția Disciplina în Construcții, Autorizații, Urbanism și Statistică, condusă de directorul executiv. Subordonat, așadar, ierarhic arhitectului șef, directorul executiv al acestei direcții controlează compartimentele Disciplina în Construcții, Atelier de Urbanism și Secretariat, Statistică și Arhivare. Așa cum am menționat mai sus, atribuțiile arhitectului șef – care semnează certificatele de urbanism și autorizațiile de construire! – nu suportă comparație cu cele ale directorului executiv, al cărui rol este mai degrabă unul decorativ, dar foarte bine plătit!

Salariu gras și fără amenzi

În acest context, scoaterea la concurs a postului de director executiv (proba scrisă în 30 martie) în locul celui de arhitect șef, nu poate fi explicată decât prin intenția de a i se face un cadou unei anumite persoane. Iar două elemente organizatorice par să indice și numele favoritului: Gabriela Borcsi, actuala șefă a Serviciului Certificări și Autorizări.

Surse din interiorul Direcției Generale de Urbanism ne-au dezvăluit că doamna Borcsi vânează de multă vreme postul de director executiv, care, pe lângă salariul frumos, de peste 10.000 de lei, ar scăpa-o de amenzile pe care le încasează frecvent de la Inspectoratul de Stat în Construcții, pentru nelegalitățile descoperite în documentațiile de urbanism pe care le semnează.

Ingineria civilă este una, ingineria instalațiilor este alta

Cele două detalii care țin de organizarea concursului din 30 martie sunt modificarea condițiilor de participare la concurs, respectiv relația de prietenie dintre posibila candidată Gabriela Borcsi și unul dintre membrii comisiei de concurs, Doina Purdea.

Astfel, condițiile de studii necesare pentru acceptarea dosarului de concurs au fost mulate pe CV-ul doamnei Borcsi, care nu a absolvit ingineria civilă, arhitectura sau urbanismul, ci ingineria instalațiilor. Drept urmare, a fost adăugată și ingineria instalațiilor pe lista studiilor universitare obligatorii în vederea participării la concurs! Altfel cum s-ar explica faptul că, în aceeași primărie, cu exact un an în urmă, la concursul pentru ocuparea posturilor de consilier clasa I gradul profesional principal la Compartimentul Disciplina în Construcții (aflat în subordinea directorului executiv), se cereau studii universitare de inginerie civilă, arhitectură sau urbanism, iar acum, pentru postul de director executiv apare din senin și ingineria instalațiilor?!

Sau un alt exemplu: într-un anunț de concurs publicat, tot luna trecută, pe site-ul Primăriei Baia Mare, pentru postul de director executiv în cadrul Direcției Urbanism se cer studii universitare în ramura de știință arhitectură și urbanism ori în domeniul de licență inginerie civilă.

Din programa studiilor de licență din cadrul Facultății de Construcții reiese clar că ingineria civilă este una, iar ingineria instalațiilor este alta, astfel că Gabriela Borcsi n-ar avea ce căuta nici în actuala postură, de șefă a Serviciului Certificări și Autorizări, darămite în funcția de director executiv… În ceea ce privește legătura dintre Gabriela Borcsi și Doina Purdea, aceasta este una de notorietate în cadrul Direcției Generale de Urbanism, cea de-a doua fiind nașul copilului primeia.

În casa cu pereți de sticlă, (in)competența angajaților este ținută la secret

Apropo de competența și calificarea profesională a funcționarilor Direcției Generale de Urbanism: au trecut 56 de zile de la data la care am solicitat primăriei să ne pună la dispoziție CV-urile profesionale (nu datele personale!) ale personalului încadrat în respectiva direcție, dar în casa cu pereți de sticlă termenele prevăzute de lege există doar pentru a fi încălcate. Bun, suntem conștienți că șefa Serviciului Resurse Umane, Rodica Aurelian – ea însăși ajunsă în funcția de conducere prin fraudarea concursului din 2006 -, are toate motivele să țină cu dinții de respectivele CV-uri. Pentru că, altfel, am putea afla, de exemplu, că printre urbaniștii timișoreni se numără și un subinginer… minier, nimeni altul decât fratele Doinei Purdea, iar acest lucru nu ar putea fi explicat sub nici o formă…