Eveniment cultural, dar și gastronomic, la Timișoara

Restaurantul Le Monelline din strada Augustin Pacha nr 5 va găzdui joi, 19 septembrie, la ora 20, un eveniment cultural-gastronomic italo-român pus la cale în parteneriat cu Asociaţia Orizonturi Culturale Italo-Române, care le promite celor interesaţi o experienţă extraordinară de jazz mainstream, în compania celei mai longevive trupe de jazz-blues din România, Bega Blues Band, pe o stradă din Centrul istoric al Timişoarei.

Sunt invitaţi la „Le Monelline Jazz sotto le stelle”, iubitorii de muzică și artă, iar participarea este liberă.

Bega Blues Band (Johnny Bota – contrabas, Maria Chioran – voce, Lucian Nagy – saxofon, Toni Kuhn – claviaturi şi Feri Szekeres – baterie) va delecta auditoriul cu piese precum „Bluesette” de Jean Toots Thielemans, „Blues de Timişoara”, „Mall Blues” şi „Miracles” de Johnny Bota, „Blue Monk” de Thelonious Sphere Monk, „Summertime” şi „Oh Lady Be Good” de George Gershwin, „Soup a la Blues” de Lucian Nagy, „Baby I Love You” de Wynton Marsalis, „Cry me a River” de Justin Timberlake, „Mr. PC” de John Coltrane, „St. Thomas” de Sonny Rollins, „Senor Blues” de Horace Silver şi „Cheek to Cheek” de Irving Berlin.