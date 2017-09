De un deceniu, o ruină din buricul târgului așteaptă o soluție

Timișoara ar trebui să fie mândră de patrimoniul său arhitectural, alcătuit din 14.000 de clădiri istorice și considerat cel mai bogat din țară. Dn păcate, mii de clădiri stau să se dărâme, cu toate că, în curând, taxa pe paragină va intra în vigoare, iar proprietarii care își neglijează imobilele sau terenurile vor fi taxați de până la șase ori mai mult la impozite.

Cele mai triste situații se întâlnesc în cartierele Fabric, Iosefin, Freidorf, Elisabetin și Fratelia. În zona ultracentrală, teoretic, lucrurile ar trebui să se miște mai bine și, de la o zi la alta, se observă schele noi pe clădiri vechi, semn că proprietarii s-au apucat de renovarea fațadelor. Din păcate, nici măcar pe traseul pe care sunt purtați în mod obișnuit turiștii străini nu ne putem lăuda că totul arată cu adevărat bine.



Ce le vom spune vizitatorilor Capitalei Culturale Europene peste trei ani, când vor vedea o ditamai groapă cu gard albastru în buricul târgului?

Istoria recentă a fostului imobil de pe strada Eugeniu de Savoya nr. 16 este una zbuciumată. În anul 2001, clădirea, cu o poziție excelentă, a fost închiriată în urma unei licitații și, conform unui act adițional din 2002, s-a stabilit că se vor face lucrări de restaurare în valoare de 250.000 de euro. Din păcate, expertizele ulterioare au arătat că imobilul era prea șubred pentru a putea fi reabilitat. Totuși, în 2002, spațiul a fost scos la licitație, chiriașul s-a judecat cu Primăria Timișoara pentru a o obliga să i-l vândă, conform Legii 550/2002, câștigând în instanță. Chiriașul de atunci a cumpărat, în cele din urmă, clădirea de la primărie, cu 100.000 de euro. Peste un an, firmele SC Stagione Immobiliare SRL și SC Pir-Pool & Idroesse SA, au achiziționat casa cu peste un milion de euro.

Amenzi și atât

Perioada de incertitudine nu i-a priit deloc clădirii, care s-a prăbușit aproape în totalitate. Cu un an în urmă, primarul Timișoarei, Nicolae Robu, declara, referitor la acest imobil: „Am cerut şefului poliţiei locale să-mi facă o informare privind acea ruină, o ruşine pentru Timişoara, de la intersecţia străzilor Eugeniu de Savoya cu Emanuil Ungureanu.



Imobilul este în proprietatea SC Stagione Imobiliare SRL în cotă de 9/10 şi a unei societăți din Bucureşti, SC Pir – Pool & Idroesse România SA, cu cota de 1/10. Noi am încercat mai de mult să-i determinăm pe proprietari să înlăture acea ruină şi să facă acolo o amenajare în ton cu zona, respectând toate normele pentru centrul istoric al oraşului. N-am avut câştig de cauză, s-a dat deja o amendă de 8.000 de lei, termenul de intrare în legalitate era 13 mai 2016, dar între timp, ei au făcut anumite demersuri. Prima dată li s-a fixat obligaţia să obţină certificatul de urbanism. L-au obţinut în 26 aprilie, numai că de atunci şi până acum nu am sesizat să se mai întâmple ceva şi am solicitat să se acorde o nouă amendă în condiţiile legii”.

Nu se mișcă nimic

De atunci încoace, pe Savoya 16 nu se mai mișcă absolut nimic. Ruina este înconjurată cu un hidos gard metalic albastru, care asigură, totuși, perimetrul și nu permite vreo întâmplare nefericită sau adăpostirea boschetarilor.

O mână grijulie – probabil a municipalității – a inscripționat zidul aproape prăbușit cu numele străzii, într-un fel de glumă proastă. Curioșii pot zări în spatele gardului o mare groapă, în care este pe cale să crească o adevărată pădure.

Din 2007 până acum a devenit tot mai limpede pentru orice trecător că respectiva clădire ar trebui, pur și simplu, demolată și înlocuită cu alta. Chiar vizavi de imobilul de pe Savoya 16 se află o clădire nouă, ridicată pe locul unei foste ruine, care arată bine și se încadrează în ambianța arhitecturală a zonei. Doar autoritățile se fac că nu observă și nu se grăbesc deloc cu demersurile potrivite, lăsând rușinea în mijlocul orașului.