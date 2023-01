David Popovici și Simona Radiș, desemnați sportivii anului în România

Dublul campion mondial și dublul campion european de seniori la înot, în probele de 100 și 200 de metri, David Popovici, a fost desemnat joi seara sportivul anului 2022 în România.

Premiul i-a fost înmânat lui David Popovici de Eduard Novak, ministrul Sportului, în cadrul Galei Sportivul Anului, organizată de minister.

„Sunt bucuros să fiu aici, să accept acest premiu, dar sunt foarte bucuros că am reușit să vă fac mândri în acest an. Sunt convins că voi reuși să vă fac mândri în continuare. (…) Mă bucur că am reușit să inspirăm prin munca noastră foarte mulți copii. Când m-am întors de la Mondialele de la Budapesta, din iunie, și am aflat că nu mai există locuri în bazin, cererea este prea mare, în niciun bazin din București, m-a cuprins o bucurie de neexplicat pentru că asta mi-am dorit dintotdeauna. Asta e misiunea noastră, să educăm cât mai mulți copii, să-i învățăm că sportul este bun, să le arătăm cât de multe pot câștiga prin sport”, a spus David Popovici după primirea premiului.

La categoria Sportivul anului au mai fost nominalizați, alături de David Popovici, Cătălin Chirilă, campion mondial și european la proba de 1.000 de metri, canoe, și vicecampion mondial și bronz european la 500 de metri, precum și Constantin Popovici, săritor în apă, campion european platformă 27 de metri.

Simona Radiș, sportiva anului

Simona Radiș, dublă medaliată cu aur la canotaj la Campionatele Mondiale, a fost desemnată joi seara Sportiva anului 2022 în România.

Premiul i-a fost înmânat Simonei Radiș de președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu.

„Mă uitam la acest trofeu și este foarte potrivit, pentru că eu așa văd viața unui sportiv, ca o piramidă. Noi suntem aici, dar avem nevoie de foarte mulți oameni la bază, care ne susțin pe noi să rămânem aici (în vârf-n.r). Privind dintr-un alt punct de vedere toată această piramidă este de fapt evoluția noastră, fiindcă plecăm de mici, suntem la bază, ne dorim să ajungem în vârf și avem un drum greu de urcat până acolo, dar setându-ne idealuri, vise și obiective mărețe reușim treptat să ajungem unde ne dorim”, a spus sportiva pe scenă.

La această secțiune au mai fost nominalizate Loredana Toma, haltere, dublă medaliată cu aur la Campionatele Mondiale, și Bianca Ghelber, aur la Campionatele Europene de atletism, conform Mediafax.