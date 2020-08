Cum pot cumpăra românii ani de vechime pentru pensie

Cei cărora le lipsesc ani de vechime la pensie îi pot cumpăra plătind contribuțiile care s-ar fi încasat în fiecare lună. Astfel, românii își pot cumpăra ani de muncă pentru completarea perioadei legale de cotizare, însă nu mai mult de șase ani.

Cei care au nevoie de întreaga perioadă vor plăti peste 23.000 de lei în contul contribuției sociale pe care ar fi datorat-o dacă ar fi muncit în acei ani. Mai exact, pentru șase ani, perioada maximă admisă, un român trebuie să plătească 23.200 lei, care pot fi achitați până în 2021 fie integral, fie eșalonat.

Iată de unde reiese această sumă: contribuțiile sunt raportate la salariul minim din anii trecuți, din 2013 până în 2018 valoarea acestora dublându-se ca valoare, cu toate că procentul din salariu a scăzut.

În 2013, salariul minim brut a crescut de 3 ori și a ajuns la 800 de lei, contribuția era de 31,3%, iar suma care trebuie plătită pentru întregul an este de aproape 2.900 de lei. În următorii patru ani, procentul de contribuții a scăzut la 26,3%, însă cu salariul minim crescând și ajungând în 2017 la 1.450 de lei, a crescut și suma plătită în fiecare an, astfel că pentru anul 2017 trebuie achitată suma de 4.500 de lei.

În 2018 salariul minim brut a crescut din nou, de la 1.450 la 1.900 de lei, astfel că, în ciuda faptului că procentul contribuțiilor a scăzut la 25%, un român trebuie să plătească 5.700 de lei pentru întregul an.

Legea pensiilor publice va fi modificată, printr-un proiect al Ministerului Muncii, în sensul că persoanele cărora le lipsesc ani de vechime îi pot cumpăra plătind contribuţiile care s-ar fi încasat în fiecare lună, raportat la cel puţin salariul minim din perioada respectivă.

Acestă lege îi va ajuta pe cei care nu îndeplinesc condiţia stagiului minim de cotizare, nu au statutul de pensionar, nici calitatea de asigurați în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia și nu au avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii, conform digi24.ro.

Cine poate cumpăra vechime

Condiții cumulative:

nu a avut calitatea de asigurat

nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii

nu are calitatea de pensionar

Contribuții la sistemul de pensii

Salariul minim brut vs contribuție:

2013: 800 lei 2.895 lei/pe an

2014: 900 lei 3.151 lei/pe an

2015: 1.050 lei 3.195 lei/pe an

2016: 1.250 lei 3.734 lei/pe an

2017: 1.450 lei 4.523 lei/pe an

2018: 1.900 lei 5.700 lei/pe an

(sursa: calcule Adevărul.ro)