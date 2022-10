Congres național de chirurgie endoscopică la Timișoara

La Timișoara, s-au desfășurat evenimentele ARCE 2022, Al XI-lea Congres Național al Asociației Române pentru Chirurgie Endoscopică, Al XIII-lea Simpozion Național de Chirurgie Bariatrică și Metabolică și Al III-lea Simpozion Național de Chirurgie Robotică.

Tema generală a congresului, Minimal Invasive Surgery – Knowing better, doing better, vine să sublinieze, și la această ediție, rolul principal asumat de către A.R.C.E. de a dezvolta programe valoroase de educație medicală pentru chirurgii din România.

Cei peste 400 de participanți au acces la un program științific consistent și deosebit de relevant, cu numeroase oportunități de învățare pentru specialiști din diferite etape ale traseului profesional. Cele 4 cursuri pre-congres și 23 de sesiuni științifice la care contribuie peste 130 de speakeri naționali și internaționali din 15 țări au un numitor comun: creșterea performanței actului diagnostic și terapeutic cu sprijinul celor mai moderne tehnologii medicale, computerizate, video-asistate sau robotice. â

Workshop-urile de electrochirurgie sunt prezente și anul acesta în programul manifestării, după ce prima lor ediție, organizată în cadrul Congresului ARCE 2019, s-a bucurat de un real interes din partea participanților, indicând o nevoie de instruire și educație.

Astfel, participanții vor avea din nou șansa să exerseze și, implicit, să își îmbunătățească aptitudinile de folosire a aparaturii de electrochirurgie în condiții optime pentru pacient. În același spirit al susținerii dezvoltării profesionale, organizatorii premiază și anul acesta cele mai bune lucrări din cadrul programului științific, oferind câștigătorilor burse pentru educație la centre de training din România, alături de șansa de a participa la evenimente prestigioase din străinătate.

Congresul ARCE 2022 este însoțit de o expoziție medicală specializată amplă, unde peste 20 de companii prezintă noutățile în domeniul chirurgiei minim-invazive, oferind participanților șansa de a se familiariza cu echipamentele de chirurgie robotică și minim invazivă, generând sau amplificând interesul în noile tehnologii.