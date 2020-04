Choosing – cea mai nouă piesă a tinerei trupe timişorene The Skywalkers (video)

The Skywalkers este o trupă timişoreană surprinzător de tânără, dar foarte talentată și creativă. Toți cei patru componenți au deja mulți ani de studiu și practică în muzică, astfel încât, la o vârstă la care alți adolescenți se întreabă ce vor face în viață, ei au deja un drum bine conturat și realizări notabile în acest domeniu.

Au cântat pe scene importante, au apărut la radio și TV și-au lansat albumul de debut în anul 2018 (când jumătate din trupă nu avea încă buletin) și au continuat să scrie, să înregistreze și să lanseze piese noi.

Choosing este cea mai recentă piesă The Skywalkers. Este scrisă de Thea Marconi (15 ani) și excelent orchestrată de Vlad Cotruș – muzician și chitarist al trupelor Urma și Amalia Gaiță. Înregistrările au fost făcute de Attila Lukinich (DSPro), iar mix-ul și master-ul de producătorul britanic Adam Whittaker.

Thea: Pentru mine, Choosing este o piesă pe care am scris-o inspirându-mă din întâmplări reale și în care mă răgasesc complet. Mereu am vrut să fac ce e mai bine pentru mine și pentru cei din jur. Iar uneori a fost greu să aleg. Cred că fiecare decizie importantă pe care o luăm ne poate muta macazul șinelor vieții. Câteodată apare stresul și îndoiala. Și atunci mă gândesc: “should I choose with my heart or choose with my mind?”

Foto: Facebook / The Skywalkers