Brad Pitt va juca în ecranizarea romanului „The Riders” semnat de scriitorul Tim Winton, pelicula fiind regizată de cineastul german Edward Berger, scrie Deadline.

Filmul „The Riders”, produs de studiourile A24, este bazat pe romanul omonim al scriitorului australian Tim Winton şi prezintă povestea unui bărbat care se mută împreună cu familia în Irlanda, scrie filmnow.ro. La scurt timp după mutare, însă, viaţa lui ia o întorsătură neaşteptată odată cu dispariţia soţiei sale. El porneşte în căutarea ei împreună cu fiica sa.

Pelicula, al cărei scenariu este realizat de David Kajganich, va fi filmată în diverse locaţii din Europa. Filmările urmează să înceapă în 2026, arată Agerpres.

Anul acesta, Brad Pitt va putea fi văzut în „F1”, o dramă despre cursele de Formula 1, în regia lui Joseph Kosinski („Top Gun: Maverick”).

De asemenea, Pitt va juca în „The Continuing Adventures of Cliff Booth”, producţie bazată pe povestea personajului pe care l-a interpretat în filmul lui Quentin Tarantino „Once Upon a Time in Hollywood”.

Cel mai recent lungmetraj al regizorului Edward Berger a fost „Conclav”, film cu opt nominalizări la Oscar. În 2023, regizorul a primit Oscarul pentru Cel mai bun lungmetraj internaţional pentru „All Quiet on the Western Front”.

Sursa foto: Facebook