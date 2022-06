Au făcut-o de-o oaie! Trei români prinși în portbagaj cu 3 mioare furate din Olanda

Agenții Poliției Regale Olandeze (Marechaussee) au informat, printr-o postare pe o rețea de socializare, că au arestat trei români prinși cu trei oi furate în portbagaj.

Sâmbătă dimineață, agenții au verificat în Beek Ubbergen, în apropiere de frontiera cu Germania, autoturismul în care se aflau cei trei români.

În portbagajul mașinii, spre uimirea lor, se aflau trei mioare. Acestea aveau crotalii și astfel polițiștii olandezi au putut să le stabilească imediat proveniența.

„Au fost furate de la un crescător de oi din Brabant”, au scris agenții de la Marechaussee în mesajul postat pe rețeaua de socializare Twitter. Proprietarul animalelor s-a dus imediat să-și ridice animalele, relatează De Gelderlander.

Se întâmplă adesea ca oile să dispară de pe pășuni, iar unii hoți de animale chiar le tranșează la fața locului și lasă în urmă resturile, scrie De Telegraaf, conform ziarulromanesc.de.

We hebben zojuist tijdens een controle bij Beek Ubbergen 3 Roemeense mannen aangehouden voor diefstal. Uit onderzoek ter plaatse bleek dat de 3 schapen die ze in hun auto vervoerden gestolen waren bij een schapenhouder in Brabant. @KMar_BOGM handelt de zaak af. pic.twitter.com/xxofxTQV4B

— Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) June 4, 2022