Alfred Simonis: Stadionul Dan Păltinișanu se face! Și nu oricum, ci cu 32.000 de locuri. Video

Peședintele CJ Timiș, Alfred Simonis, a reconfirmat, luni dimineața, într-o postare pe Facebook, că Stadionul Dan Păltinișanu se va face, exact așa cum a fost proiectat, licitat și atribuit!

„Vreau să le dau o veste proastă politicienilor care au jubilat de-a dreptul la apariția zvonului că stadionul Dan Păltinișanu ar fi fost scos de pe lista de investiții a Guvernului: stadionul se face! Și nu oricum, ci cu 32.000 de locuri, exact cum a fost proiectat, licitat și atribuit.

Am văzut declarațiile premierului Ilie Bolojan legate de criteriile pe care o astfel de investiție trebuie să le îndeplinească, am comunicat cu el în aceste zile și sunt de acord cu ceea ce a declarat. Mi se pare de bun simț, ca proprietar al arenei, Consiliul Județean Timiș să participe cu o cotă la finanțare și o vom face pentru că avem resursele necesare. Un alt criteriu amintit de prim-ministru a fost ca orașele care beneficiază de construirea unui stadion nou să aibă fotbal, iar noi avem un brand care nu are nevoie de nicio prezentare: Poli Timișoara. Chiar dacă azi alb-violeții evoluează în Liga a III-a, în paralel cu stadionul construim și o echipă pentru a ajunge în primul eșalon fotbalistic. Dar fără stadion, nu ai cum să joci în Liga I.

Investim, așadar, în sport și până va fi gata stadionul, vom avea și o echipă puternică.

I-aș sugera, însă, și un alt criteriu domnului Bolojan: nivelul de investiții guvernamentale de care un oraș sau un județ au beneficiat în ultimii 30 de ani. Iar aici, Timișul și Timișoara sunt mult în spatele unor județe precum Cluj sau Bihor, spre exemplu.

Există județe în care s-au investit bani cu nemiluita de-a lungul anilor. Iar acum, când a venit și rândul Timișului fondurile se opresc? Nu vom accepta asta, fiind și județul care a contribuit cel mai mult la bugetul de stat în ultimii 35 de ani.

Un mesaj pentru cei care nu sunt microbiști și spun că nu avem nevoie de stadion!

O astfel de investiție nu trebuie să se rezume doar la fotbal. Un stadion nou înseamnă concerte, spectacole mari, festivaluri importante. Iar cel mai bun exemplu este Forza Zu, eveniment la care Consiliul Județean Timiș este partener și care se desfășoară la aeroport tocmai din cauza lipsei unei infrastructuri serioase.

Așadar, voi continua dialogul cu Guvernul și în zilele următoare, vom pune la punct toate detaliile pentru că îndeplinim toate criteriile.

Facem stadion la Timișoara!

Facem totul pentru Timiș!”, a spus Simonis.