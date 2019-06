Accident pe șoseaua Lugoj Timișoara. O tânără de 21 de ani a murit

Un cumplit accident de circulație a avut loc pe șoseaua care leagă Timișoara de Lugoj, pe raza localității Coștei. O tânără de doar 21 de ani a murit după ce microbuzul la volanul căruia se afla s-a izbit de o altă mașină.

Primele concluzii ale politistilor indica faptul ca tanara se afla la volanul unui microbuz incarcat cu cartofi, iar intr-o curba usoara la stanga a fost izbita in plin de un autoturism condus din sens opus de un barbat din Lugoj. Se pare ca lugojeanul a patruns pe contrasens ignorand linia continua.

In urma impactului deosebit de violent, masinile au fost serios avariate, iar incarcatura transportata de fata a venit peste ea. Din nefericire, in urma impactului tanara nu a supravietuit, oamenii care au sarit sa ii acorde ajutor avand parte de un tablou socant. Impactul dintre cele doua masini a fost unul extrem de puternic. Soferul vinovat de producerea accidentului a fost transportat la spital. Tanara care si-a pierdut viata in accident este din Belint si joi si-a sarbatorit ziua de nastere, iar vineri dimineata urma sa transporte cartofii la piata, in Bocsa.

Politia a demarat o ancheta pentru a stabili imprejurarile in care s-a produs accidentul. Circulatia rutiera pe drumul dintre Lugoj si Timisoara a fost restrictionata pe un singur sens. Politistii au anuntat ca au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, conform lugojinfo.ro

