20 de ani de la primul transplant medular din România. A fost realizat, în premieră, la Timișoara

S-au împlinit 20 de ani de la realizarea, în premieră, la Timișoara, a unui transplant de măduvă (celule hematopoetice). Acest moment a însemnat începutul Programului Național de Transplant de Măduvă, care a continuat atât la Timișoara, cât și la Târgu Mureș și, ulterior, la București (la Institutul Clinic Fundeni). Primul transplant de măduvă a fost rezultatul unei colaborări între echipa de medici pediatri condusă de prof. dr. Margit Șerban și echipa Centrului Regional de Imunologie de Transplant condusă de prof. dr. Virgil Păunescu.

Înainte de anul 2001 mii de copii si adulți mureau de cancer (diferite forme de leucemii) deși ar fi avut o șansă la viață dacă ar fi beneficiat de un transplant de măduvă (celule stem hematopoietice). Data de 5 iunie 2001 marchează începutul Programului Național de Transplant Medular prin efectuarea cu succes a primului transplant de măduvă la un copil bolnav de cancer care, în alte condiții, nu ar fi supraviețuit. De atunci și până astăzi au fost salvate mii de vieți. In fiecare an, România reușea să trimită între cinci și zece pacienți în diverse centre din Europa și Israel. Costul unui astfel de transplant în străinătate se ridica la sume între 300.000-500.000 de dolari/pacient. Chiar dacă reușeau să ajungă in centrele din străinătate, situația acestor pacienți, in special a copiilor, era una dramatică.

Sumele acordate de statul român nu acopereau cheltuielile pentru însoțitor. De cele mai multe ori, mama pacientului era cea care făcea efortul incredibil de a rămâne alături de copilul bolnav săptămâni, sau chiar luni bune. Prof dr. Virgil Păunescu explică, acum, cum a fost posibil să apară transplantul medular și în România: ”În anul 2000, fiind director general in cadrul Ministerului Sănătății, in timpul unei vizite in Israel alături de ministrul sănătății de atunci, Haidu Gabor, s-a luat decizia de a dezvolta servicii de transplant medular și in țară. Inițial, s-a discutat de crearea unui singur centru de transplant la București, dar știam că un singur centru nu va face față numărului mare de pacienți, așa că am insistat ca Ministerul Sănătății să finanțeze și un centru la Timișoara și unul la Târgu Mureș. Finanțarea celor trei centre a avut loc in același timp și astfel au fost puse bazele Programului Național de Transplant Medular, program la care Timișoara a avut un rol decisiv. În data de 5 iunie 2001, după o organizare și un efort uriaș din partea Centrului de Transplant, condus de prof. dr. Margit Șerban, în strânsă colaborare cu Laboratorul de Imunologie de Transplant, pe care îl conduceam, s-a reușit realizarea cu succes a primului transplant medular din România. Pacientul a fost un copil bolnav de cancer din Oradea”.

De atunci și până astăzi, prin Programul Național de Transplant Medular au fost salvați mii de oameni, copii și adulți bolnavi de diferite leucemii. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără ajutorul unui număr important de colaboratori din țară și din străinătate, in mod deosebit din Germania și Ungaria. În prezent, Clinica de Hemato-Oncologie Pediatrică condusă de conf. dr. Smaranda Arghirescu continuă activitatea de transplant, iar Centrul Regional de Imunologie de Transplant s-a dezvoltat, devenind Centrul OncoGen și pregătește trecerea la terapia genică în cancer.

—-

Fotografia a fost făcută in preajma zilei de 5 iunie 2001 cu o parte din colectivul care a participat la realizarea primului transplant.