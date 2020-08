20.000 de euro, locul pe lista pentru Consiliul Județean Timiș

E scandal imens cu listele pentru Consiliul Județean Timiș. Banii care se cer pentru un loc eligibil nu mai constituie un secret, însă iată că acum avem de-a face cu sume clare și acuzații concrete.

Scandalul a izbucnit la PMP Timiș, unde umul dintre candidați a fost aruncat de pe un loc eligibil pntru că nu a cotizat suma care se impunea.

Persoana în discuție este una extrem de cunoscută în peisajul local: fost director al Direcției Agricole Timiș și ex-prim-vicepreședinte al PDL Timiș. Este vorba de Tiberiu Lelescu, care a trecut de la PDL la PMP, lucru pentru care i s-a promis un loc eligibil pe lista pentru Consiliul Județean Timiș.

Asta ar fi însemnat a doua poziție, însă mare i-a fost mirarea când a aflat că e pe locul 6, unul fără nici o șansă. ”Sunt profund dezamăgit.

Am investit mult în acest partid, am pus suflet, am muncit și am creat organizații în 16 comune. Mi s-a promis locul 2 și m-am trezit pe 6. Nu pot să accept o asemenea umilință.

Merg acum să îmi retrag candidatura. Am auzit că m-ar fi pus și pe lista de la Primăria Timișoara, tot pe un loc în spate, ca să fie oameni la număr. Mă retrag și de acolo. Este bătaie de joc”, a declarat fosta mână dreaptă a lui Constantin Ostaficiuc.

Întrebat cum își explică îndepărtarea sa de pe locul eligibil, Lelescu aduce în discuție banii care se cer în partid pentru pozițiile câștigătoare: ”Eu nu am de unde să dau atâția bani.

Nici nu mai trăiesc așa de mult încât să recuperez sumele care se vehiculează. Nu mi s-a spus în față cât trebuia să dau, dar președintele Cornel Sămărtinean m-a chemat la o discuție în care tot aducea vorba de bani.

Zicea așa: de bani nu întrebi nimic?

Ulterior, am aflat din surse că se vehicula că ar fi vorba de 20.000 de euro. Așa am auzit, nu mi s-a cerut direct”. Contactat, deputatul Cornel Sămărtinean a negat acuzațiile aduse:

”Domnul Lelescu aberează. Sigur, sunt niște cheltuieli de campanie, dar ceea ce spune el e o minciună gogonată”.