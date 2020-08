Mărturia unui brancardier

Octavian are 29 de ani și este brancardier la compartimentul COVID-19 amenajat la Stadionul CFR al Spitalului Militar “Dr. Victor Popescu” Timișoara.

A fost acolo din prima tură, de la transportul celor dintâi bolnavi.

A început cu emoție, apoi l-a ajuns oboseala… “Am fost aici chiar din prima zi de când s-a deschis spitalul de campanie.

Am fost în prima tură. Ca în orice situație nouă, am avut emoții prima dată când m-am echipat şi am intrat în zona roşie.

Făcusem mai multe instruiri la Spitalul Clinic Militar de Urgență Dr. Victor Popescu Timişoara şi exerciții de echipare-dezechipare, dar când intri efectiv în zona roşie e diferit.

Avem întotdeauna lângă noi un coleg care ne supravegheazā şi ne urmăreşte fiecare gest, atât când ne echipăm, cât şi la dezechipare, ca să nu greşim.

Mai ales atunci când ieşim din zona roşie, suntem obosiți, foarte transpirați, efectiv curg apele pe noi, şi acela e momentul în care trebuie să fim foarte atenți să nu ne contaminăm.

Începem cu dezinfecția întregului costum prin stropire cu dezinfectant, apoi ne dezinfectăm primul rând de mănuşi, desfacem şnurul de la botoşei şi, pas cu pas, toate manevrele, până la ultima, când ne dăm jos masca.

Nu mi-am imaginat niciodată că voi lucra în condiții precum cele de acum, dar ne adaptăm şi învățăm mereu. Misiunea noastră e să ajutăm oamenii bolnavi şi trebuie să avem grijă să rămânem sănătoşi pentru a ne putea face datoria.

De aici, de la SMMIT (Sistemul Medical Modular de Izolare şi Tratament), din Timişoara vă salut şi vă rog să aveți grijă de dumneavoastră”, a transmis Octavian.