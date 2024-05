Străzile Timișoarei s-au umplut de gunoaie. La Retim e grevă, dar nu oficial (video)

Străzile Timișoarei s-au umplut de gunoaie: la Retim e grevă, dar nu oficial

Sute de imobile de pe zeci de străzi au pubelele de gunoi suprapline, iar deșeurile sunt împrăștiate în jurul acestora, după ce o parte din angajații societății de salubritate Retim au refuzat să se urce pe mașini și să pornească la lucru.

Situația trenează dinainte de sărbătorile pascale, perioadă în care s-a produs oricum mai mult gunoi, decât de obicei, astfel că pe zeci de străzi pubelele dau pe afară și mormane de gunoi zac în fața blocurilor și a caselor.

Situația este cel puțin bizară și nu am reușit să obținem o explicație oficială despre starea reală din compania în care municipalitatea timișoreană deține jumătate din acțiuni. SC RETIM Ecologic Service SA este o companie înființată în 1997 în urma asocierii Consiliului Local Timișoara cu firma germană RWE. Ulterior acțiunile acesteia din urmă au fost preluate de către concernul RER. Ambii acționari dețin câte 50% dintre acțiuni.

Culmea este că Retim a luat și premii pentru activitate, compania-mamă operând nu doar în Timișoara ci și în județele Arad și Alba. Însă, hărnicia și nivelul calității serviciilor a scăzut în ultimii ani, timișorenii făcând reclamații și plângându-se de modul în care nu se colectează gunoiul în fiecare an.

Astfel, calitatea serviciilor societății s-a materializat prin desemnarea drept lider național în 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 și 2017 în Topul National al firmelor, întocmit de Camera de Comerț și Industrie a României. După care, premiile nu au mai venit, din cauza prestației slabe a operatorului și a sutelor de reclamații din partea abonaților.

Anunțul dinainte de Paști

Pe 29 aprilie, când deja apăruseră primele semne de nemulțumire în rândurile angajaților și zvonuri că aceștia nu vor lucra nici înainte nici după Paști, Retim a anunțat că “va continua colectarea deșeurilor menajere de la persoanele fizice și agenții economici fără întreruperea activității atât în 1 mai cât și în perioada Sărbătorilor Pascale, asigurându-se continuitatea serviciului” și că vor fi închise, pe perioada sărbătorilor, doar casieriile și programul de relații cu publicul.

Contrat celor comunicate de cei de la Retim, sute de timișoreni care s-au plimbat prin diverse zone ale orașului, în vacanța de Paști ne-au semnalat la redacție că pe foarte multe străzi nu a fost ridicat nici gunoiul menajer și nici nu au fost golite recipientele pentru deșeuri reciclabile.

Pe 6 mai, situația s-a înrăutățit, așa că Retim a publicat informația conform căreia întrerupe programul de colectare în 6 mai, în Zona 1 Timiș, adică nu doar în Timișoara ci în mai multe localități.

“RETIM dorește să informeze utilizatorii din Zona 1 Timiș că luni, 6 mai, suntem în imposibilitatea de a realiza colectarea deșeurilor în localitățile (UAT-urile) programate. Situația este cauzată de întreruperea programului de lucru de către o parte a angajaților responsabili cu colectarea și transportul deșeurilor din Zona 1 Timiș.

Apreciem înțelegerea și răbdarea dumneavoastră. Sunt afectate trasee din următoarele localități: Timișoara, Chișoda, Covaci, Crai Nou, Dudeștii Noi, Dumbrăvița, Ghiroda, Giarmata, Giarmata Vii, Giroc, Giulvăz, Ivanda, Moșnița Nouă, Moșnița Veche, Parța, Pustiniș, Răuți, Rudna, Sânandrei, Sânmartinul Maghiar, Sânmartinul Sârbesc, Sânmihaiu Român, Șag, Urseni și Utvin”, a transmis compania.

Cert este că marți, 7 mai 2024, pe unele străzi din Timișoara au apărut autospecialele de la Retim. Pe unele străzi s-au colectat doar deșeurile menajere, pe câteva și cele reciclabile, dar pe majoritatea străzilor – nu ne referim la arterele principale și nici la strada pe care locuiește primarul și cele din jur – nu s-a ridicat gunoiul deloc.

Uite greva, nu e greva

Astfel s-a creat o situație de maxim disconfort, nemulțumire din partea timișorenilor, care au postat pe Facebook, au sunat pentru reclamații la Retim dar și în redacțiile de știri locale. În plus, cu temperaturi de peste 23-25 de grade la amiază, într-o săptămână, gunoiul menajer din multe locuri a început să emane mirosuri pestilențiale și a devenit o problemă de sănătate publică.

Ciudat este că pe anumite străzi au fost muncitorii și mașinile de la Retim, însă pe altele, învecinate cu acestea dar mai mărginașe, nu s-a ridicat deloc gunoiul. Deci nu e clar nici după ce criteriu s-au golit sau nu pubelele.

La fel de neclară este și situația de la societatea Retim. Am încercat să obținem un punct de vedere, dar telefonic am reușit doar să dăm de operatoarele din call-center-ul din București, iar la sediul din clădirea Fructus Plaza din Timișoara singurul interlocutor a fost…portarul, care, după ce a dat două telefoane, ne-a spus că nu avem cu cine să discutăm de la biroul de relații cu presa sau din conducerea societății.

Am stat de vorbă cu cei doi muncitori și cu șoferul unuia dintre echipajele care acționau chiar pe strada pe care locuiește primarul Dominic Fritz. Pentru că acolo instinctul ne-a spus că mergem la sigur și că vom găsi angajații Retim la muncă.

“Noi am zis dinainte de Paști că nu mai lucrăm. Din 3 aprilie am zis. Azi am ieșit doar cu câteva mașini dar cei mai mulți colegi nu ies cu mașinile în oraș. Nu e vorba doar de salariu, dar și despre orele suplimentare care nu ni se mai dau și de alte probleme, sporurile și mai multe. Practic nu suntem în grevă, că la noi e doar o poveste cu sindicatul, care nu prea există. Cică se poartă discuții. Nu ne plătesc, nu muncim”, ne-a declarat unul dintre angajații Retim care era într-un echipaj din zona Bălcescu.

Cert este că, la o tură în teren, sute de pubele sunt pline până la refuz, gunoiul ce nu a mai încăput zace aruncat în jurul pubelelor și pe trotuar, pe majoritatea străzilor pe care am fost: din zona Soarelui, în Braytim, Plăvăț II, zona Musicescu și până în zona Șagului, pe străduțe și în spatele blocurilor. Așa cum se poate observa în fotografiile realizate într-un “turneu” făcut între orele 12 și 14, în zonele amintite.