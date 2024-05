Proiecte importante de infrastructură, anunțate de ministrul Sorin Grindeanu la Lugoj

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, s-a aflat, sâmbătă, la Lugoj, vizitând mai multe locații în care se vor pune în practică proiecte de interes pentru municipiu.

Una dintre aceste investiții, un sens giratoriu, va fi realizat în viitor de cei de la CNAIR.

„ Este o situație pe care noi am încercat să o rezolvăm în această zonă a Lugojului de ceva timp. Aici se produc foarte multe accidente, există și acea descărcare spre o zonă industrială, e mult trafic. Inițial, cei din primărie s-au angajat să îl facă ei, dar, cum nu s-a făcut nimic, am preluat noi investiția înapoi la CNAIR. Anunț că are finanțare, și săptămâna viitoare va intra în licitație și ne vom mișca foarte repede”, a declarat Grindeanu.

Ministrul Grindeanu a evaluat, la fața locului, și stadiul de execuție al unui alt proiect, de această dată de infrastructură feroviară.

„Am început lucrările, pe PNRR, între Caransebeș și Arad, dar primul tronson, cel mai important și unde se lucrează cel mai bine este Lugoj-Timișoara. Executantul lucrării este o companie mare, spaniolă. Trebuie să fim atenți să nu depășim termenul final de execuție, 2026, când se termină finanțarea prin PNRR.

Deja au început lucrările, sunt destul de înaintate și n-aș vrea, trecând calea ferată aproape prin mijlocul Lugojului, la fel ca și în Timișoara, ca aceste lucrări de modernizare să aducă disconfort locuitorilor din Lugoj.

Din contră, astfel de lucrări trebuie să crească confortul cetățenilor, să fluidizeze traficul. Se vor realiza și pasarele, un pasaj suprateran, se va moderniza și gara, dar trebuie să avem grijă de tot ceea ce este în jur”, a precizat el.

În ceea ce privește Drumul Expres Lugoj-Filiași, care va lega autostrada A1 de Caransebeș, Severin, Craiova, lucrurile sunt destul de înaintate pe toate tronsoanele, a anunțat ministrul Sorin Grindeanu: „Este un proiect deosebit pentru noi, pentru bănățeni. Acest drum va transforma Lugojul într-un nod rutier important, pentru că va fi la intersecția dintre acest drum expres și Autostrada A1”.

Sorin Grindeanu a lansat și un avertisment pentru cei care, afirmă el, speculează de obicei situații de acest tip.

„Posibile dezvoltări imobiliare făcute pe ultima sută de metri colegii mei de la CNAIR nu o să le accepte. Vom merge în instanță cu acei băieți care se cred deștepți și se vor apuca acum să își facă PUZ-uri pentru construcții, sperând să obțină despăgubiri de 10 ori față de cele acordate pentru terenuri extravilane. Să se liniștească, pentru că drumul expres va fi construit, dar pentru cetățeni, nu pentru ei. Este o atenționare publică, fără nici un fel de conotație politică”, a spus Grindeanu.