Valentin Calafeteanu şi Vlad Caba, prezentaţi oficial la SCM Timişoara

Echipele de rugby şi handbal din cadrul SCM Timişoara au oficializat astăzi numirile noilor antrenori principali. Valentin Calafeteanu şi Vlad Caba au lăsat-o pe CSM Bucureşti pentru a alătura unor noi proiecte sportive în capitala Banatului.

Calafeteanu, fost jucător pe Bega şi internaţional român, va fi ajutat de Valentin Popârlan, antrenor secund şi jucător în lotul prim-divizionarei de rugby care îşi va desfăşura partidele de pe teren propriu pe stadionul „Gheorghe Răşcanu” din cartierul Ronaţ.

Cei doi au fost doriţi de Dan Borzaş, numit manager al secţiei de resort în luna martie. Din staff-ul tehnic vor mai face parte Sosene Anesi, fost principal devenit acum director sportiv, şi preparatorul fizic Bogdan Almăjan.

„Sunt extrem de încântat că am revenit la Timişoara după o absenţă de trei ani, de această dată într-o postură nouă, cea de antrenor. Îmi place să-mi asum riscuri, să accept noi provocări. Ştiu cum am lăsat rugby-ul timişorean şi văd cum l-am găsit. Este un moment zero, un proces pe care îl luăm pas cu pas. Vrem să creştem numărul de practicanţi de rugby în acest oraş, pentru a avea o arie de selecţie mai mare. Ne dorim ca timişorenii să reprezinte în număr cât mai mare această echipă. În ceea ce mă priveşte, mi-am descoperit vocaţia de antrenor în ultimul an. Am lăsat în urmă cariera de jucător, rămân cu trofeele cucerite de-a lungul anilor, iar de acum înainte mă voi implica total în calitate de antrenor. Lucrurile se pot schimba de la o lună la alta în ceea ce priveşte situaţia pe plan mondial cu virusul Covid-19. Ne vom adapta, vom găsi soluţii. Este o situaţie cu care nu s-a confruntat nimeni până acum, la nici un nivel, sper ca luni să putem demara pregătirile. Nu ştiu exact cum vom face, vom lucra probabil pe grupe de jucători. Pe lângă tineri, avem nevoie şi de o infuzie de jucători străini la Timişoara. În ultimii ani, străinii au adus calitate la această echipă. Nu le luăm din merite, dar trebuie investit în juniori la nivelul întregii ţări. În momentul de faţă avem 27 de jucători sub contract, este cel mai subţire lot din prima ligă. M-aş putea descurca având la dispoziţie un lot de cel puţin 30 de jucători”, au fost primele cuvinte ale lui Valentin Calafeteanu în calitate de antrenor principal al echipei de rugby SCM Timişoara.

Şi colegul său Valentin Popârlan a vorbit despre noua provocare ce i-a fost lansată: „Mă încântă ideea de a deveni antrenor cu înaintarea. Vrem să dezvoltăm tineri pentru a accede la echipa de seniori. Eventualele greşeli le vom corecta pe parcurs. Aş vrea să existe stabilitate financiară, situaţia să fie normală din acest punct de vedere”.

Vlad Caba, noul antrenor principal al echipei de handbal masculin SCM Politehnica Timişoara, va fi ajutat de secundul Lucian Ghiulai şi de preparatorul fizic Sorin Sărăndan, ultimul revenit alături de alb-violeţi după o absenţă de cinci ani.

„A fost o discuţie temeinică cu domnul director Ruşeţ, proiectul pe care mi l-a prezentat se împleteşte perfect cu planurile mele de viitor. Vom avea jucători cu experienţă şi vom căuta tineri de perspectivă pentru viitor. Este o revenire care mă bucură, sunt din nou acasă. A venit timpul să întorc din experienţa pe care am acumulat-o, o voi dedica realizării obiectivelor propuse. Ştiu foarte bine ce am de făcut, voi pune în practică toate cunoştinţele mele de antrenor. Trebuie să urcăm progresiv, este importantă stabilitatea financiară. Este un proiect ce se va derula în mai multe etape. Într-un orizont de timp de patru-cinci ani vrem să clădim o echipă cu care să putem spera la un loc pe podium. Mă bazez pentru început pe un nucleu de jucători aflaţi sub contract cu SCM Timişoara. Sper ca portarul Tcaciuc să-şi poată asuma, la 28 de ani, statutul de titular. Ar trebui să ne întărim pe linia de nouă metri, la extrema stângă şi la pivot”, a precizat antrenorul timişorean Vlad Caba. „Am revenit după aproape cinci ani din dorinţa de a încheia nişte lucruri nerezolvate. Vreau să ajut echipa să-şi îndeplinească obiectivele, dar voi continua şi proiectele personale pe care le am în derulare, nu vreau să renunţ la ele”, a spus, la rândul său, Sorin Sărănadan, fost handbalist alb-violet, devenit în ultimii ani unul dintre cei mai apreciaţi preparatori fizici din sportul bănăţean.

Directorul Vasile Ruşeţ s-a referit în cadrul conferinţei de prezentare de astăzi la noutăţile din staff-urile tehnice ale secţiilor de rugby şi handbal, vorbind şi despre situaţia financiară a clubului pe care îl conduce: „Vlad Caba va coordona şi grupele de juniori, vrem să construim o şcoală de handbal pe modele europene. Vrem să creştem tinerii şi din punct de vedere educaţional, vom face un parteneriat cu inspectorarul şcolar judeţean. Vom implementa anumite principii la SCM Timişoara”.

Prima mutare a verii pe semicerc

Primul transfer perfectat de echipa de handbal masculin SCM Timişoara în această vară va fi Liviu Caba, fiul noului antrenor principal. „Nu a semnat încă, dar este sigur că îl vom aduce. Este inter stânga, dar a jucat şi pe posturile de centru şi inter dreapta la CSM Bucureşti. Peste câţiva ani, după ce se va retrage Cristian Fenici, vrem ca el să devină noul centru al echipei noastre. Credem în viitorul lui Liviu Caba!”, a mai spus directorul SCM Timişoara, Vasile Ruşeţ.

Obiectivul echipei de handbal în următorul sezon va fi clasarea în zona locurilor 6-8, în timp ce rugbiştii au ca misiune podiumul.