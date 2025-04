Ronnie O’Sullivan, după calificarea în sferturi la Campionatul Mondial de snooker: „Trăiesc un iad”

Ronnie O’Sullivan a cedat doar 8 jocuri în primele două tururi de la Campionatul Mondial de snooker, dar încrederea pe care o are e la un nivel minim. „Racheta” a explicat că nu a fost provocat deloc de Ali Carter şi Junxu Pang şi susţine că la problemele de ordin mental se adaugă şi cele de ordin fizic, fireşti în contextul în care se apropie de 50 de ani.

După mai multe luni în care a lipsit din circuit din cauza problemelor legate de sănătatea mintală, Ronnie O’Sullivan a reuşit să se capaciteze pentru a fi prezent la Crucible. Din 1992, de când a devenit profesionist, cel mai titrat jucător din istorie nu a lipsit de la o ediţie de Mondial, iar mulţi consideră că englezul poate să îşi treacă în palmares al 8-lea trofeu la Sheffield

Nici pe departe să fie aşa, dacă ne raportăm la ceea ce susţine Ronnie. Deşi a trecut cu 10-4 de Ali Carter şi cu 13-4 de Junxu Pang, jucătorul englez a venit cu mai multe dezvăluiri teribile despre sentimentele avute la masa de joc. Cu toate că lucrează cu psihiatrul Steve Peters, există încă o mulţime de lucruri neclare în mintea „Rachetei”.

„M-am simţit lipsit de încredere, a fost oribil. E îngrozitor să simt că, deşi jocul îmi merge, mă zbat din punct de vedere mental.

Vă spun sincer, nu am nici cea mai vagă idee unde sunt (n.r. din punct de vedere al jocului). La o lovitură de siguranţă, de exemplu, am simţit că îmi pierd toate reperele, am simţit că execut lovitura la „ghici”. În timpul breakurilor, m-am simţit în regulă, confortabil, dar sunt o grămadă de lucruri pe care încă trebuie să le pun în ordine.

Trăiesc un iad, vă spun sincer”, a spus cel mai talentat jucător din istorie pentru Eurosport.

”Nu mă gândesc la victorie, ci doar la a găsi o cale să mă bucur de snooker. E plăcut să câştigi, dar nu acesta e obiectivul meu principal în acest moment”, a spus Ronnie O’Sullivan.

„Expresul din Essex” e convins că adversarii de până acum nu au pus suficientă presiune pe el, altfel soarta sa la Crucible 2025 ar fi fost cu totul alta.

Chiar şi așa, „Racheta” nu exclude total un al 8-lea titlu mondial, deşi îi e greu să creadă că poate trece „linia de finish”, în contextul în care nici corpul nu îl „ascultă”.

„Mă simt mult mai bine mental dacă joc bine şi pierd decât dacă înving, iar jocul nu e la nivelul dorit. Simt că, dacă oricare dintre cei doi adversari ai mei din primele două tururi ar fi jucat bine, m-ar fi învins. Dar au jucat foarte slab, m-au scăpat din „cârlig” şi mi-au permis să mă distanţez pe tabelă. Aşa am reuşit să trec mai departe.

Am câştigat Mondialul în trecut evoluând destul de slab pentru ceea ce îmi doresc eu, așa că există o speranţă privind un nou titlu. Dar probabil că e mult mai uşor să devii campion mondial când eşti mai tânăr, decât acum, la 50 de ani. Pentru că nu e vorba doar de joc, de încredere şi de sentimentele pe care le ai, ci şi de problemele fizice pe care le ai.

Când te întinzi pentru o lovitură, simţi durere, iar lucrurie devin mai grele.

Ştiu că oamenii o să spună că mă alint, că nu joc atât de slab pe cât susţin. Dar nu m-am simţit atât de rău niciodată.

Uneori nu îmi simt mâna, nu ştiu unde îmi e piciorul de sprijin şi nici măcar nu văd unde lovesc. E greu!”, a mai explicat „Racheta”.

Ronnie O’Sullivan va reveni azi, de la 16:30, înapoi la masă pentru duelul din sferturi cu Si Jiahui. Fost semifinalist la Crucible în 2023, când a cedat incredibil penultimul act cu Luca Brecel, după ce a condus cu 14-5 (a pierdut 15-17), chinezul a trecut în optimile ediției din acest an de englezul Ben Woollaston, scor 13-10.

Sursa foto: Ronnie O’Sullivan/Facebook