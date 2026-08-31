Rătăciți pe străzile din Timișoara, doi bătrâni au fost ajutați de polițiștii locali să ajungă acasă

Polițiștii locali aflați în patrulare în noaptea de sâmbătă spre duminică, în zona centrală, au fost sesizați, în jurul orei 00.30, de către un cetățean că de aproximativ o oră un bărbat în vârstă se plimbă dezorientat în apropierea unei terase.

Polițiștii locali l-au preluat imediat, acesta declarând că nu își mai amintește unde locuiește și nu reușește să ajungă acasă.

Din verificările ulterioare a reieșit că avea asupra sa cheile de la apartament, cartela de intrare în imobil și actul de identitate.

Bărbatul în vârstă de 81 de ani a fost condus în siguranță de polițiștii locali acasă, pe Strada Platanilor. Recent, polițiștii locali au mai ajutat un bărbat să ajungă acasă.

Este vorba despre un bătrân de 80 de ani care locuiește pe Strada Emilia Lungu Puhallo și care, la fel, s-a rătăcit în zona Avram Imbroane și nu mai știa drumul spre casă.

Și în acest caz bătrânul, care se afla cu bicicleta, a fost preluat de polițiștii locali și transportat la domiciliu.

Poliția Locală recomandă ca persoanele în vârstă să aibă asupra lor documente care să ateste identitatea și domiciliul și să apeleze la organele de poliție pentru a putea fi mai ușor identificate și ajutate în cazul în care se rătăcesc.

Același lucru este valabil și în cazul minorilor, care trebuie învățați, în funcție de vârstă, datele elementare despre identitatea lor pentru a fi ajutați să ajungă în siguranță acasă.