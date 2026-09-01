Programul „1 leu pe zi” aduce schimbări în Arad. Călătoriile s-au dublat după prima lună

Vânzările de bilete pentru mijloacele de transport în comun s-au dublat la Arad. Primăria anunță rezultatele programului „1 leu pe zi”, prin care locuitorii orașului plătesc un leu și primesc un bilet la transportul în comun valabil o zi întreagă.

Primăria Arad anunță că vânzările biletelor la transportul în comun s-au dublat după ce au implementat programul „1 leu pe zi”. Numărul biletelor a crescut de la 36.072, cele vândute în luna iulie, la 80.556, în luna august.

Creșteri au fost înregistrate și în rândul abonamentelor, unde s-au înregistrat creșteri de aproximativ 40%, însemnând un plus de 2.565 față de luna anterioară.

Practic, arădenii plătesc suma de un leu, primesc un bilet valabil 24 de ore și pot călători cu toate mijloacele de transport în comun pe raza municipiului.

„Ne dorim să schimbăm treptat comportamentul de mobilitate în oraș și să îi convingem pe arădeni că transportul public poate fi o alternativă accesibilă și eficientă. Creșterea înregistrată de la o lună la alta ne arată că suntem pe drumul bun”, a declarat primarul Aradului.

Reducerea este valabilă pentru toate categoriile de persoane, iar biletele se pot folosi atât pentru autobuz, cât și pentru tramvai, potrivit Mediafax.