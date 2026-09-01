Colterm începe probele la rece în instalațiile de termoficare. Staţi cu ochii pe reţele şi calorifere!

Între 7 și 21 septembrie, Colterm va desfășura, etapizat, probele de presiune la rece, inclusiv încărcarea cu apă a instalațiilor interioare ale imobilelor racordate la sistemul centralizat de termoficare.

Scopul demersului este verificarea instalațiilor și identificarea eventualelor probleme înainte de începerea sezonului de încălzire.

Zonele și punctele termice (PT) și centralele termice (CT) programate sunt:

• 7 septembrie 2026: 3TR, 4TR, 8B, 8C, 63, Corbului, CFR, CT Dunărea, 28, 29, Liceu 1, Rusu Șirianu

• 8 septembrie 2026: 13A, 18, 19, 8A, 51, 52, 43M, 43A, 48A, 26, Văcărescu, 62

• 9 septembrie 2026: 17, 17A, 23, 22, 55, 58, 44, 46, 41, 40, 69, 81

• 10 septembrie 2026: Romanilor, 15, 25, 22A, 57, 59, 48, 34, 39, 38, 82, 83

• 11 septembrie 2026: 10, 10C, 6, 7C, 92, 91, 48B, 48C, 38A, 38B, 84, 85

• 14 septembrie 2026: 10A, 10D, 7B, 7A, 93, 94, 49, 49A, 33, 31, Vulturii, 86

• 15 septembrie 2026: 75, 72, 4, 4A, Plevna, Madgearu, 47, 47A, 1A, 1B, 88, 89

• 16 septembrie 2026: 71, 73, 12, 13, 53, 54, 45A, 45B, 2, 33, V. Lupu, Freidorf

• 17 septembrie 2026: 74, 74A, 50, 56, Buziaș, Păltiniș, 45, 35, 24, 3, 98, SDM

• 18 septembrie 2026: 20, 21, Siret, Diana, 36, 37, 27, CT Dragalina

• 21 septembrie 2026: 10B, Torac, IMT, Cerna, 4B, 32

Pentru ca probele să poată fi făcute în siguranță:

• asociațiile de proprietari și consumatorii care au lucrări în desfășurare la instalațiile interioare sunt rugați să le finalizeze înainte de data programată pentru încărcarea cu apă;

• după încărcarea instalațiilor, recomandăm evitarea lucrărilor care presupun golirea acestora, pentru a preveni eventualele incidente;

• orice problemă constatată la contoarele de energie termică trebuie anunțată Dispeceratului COLTERM.

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„Probele de presiune la rece, inclusiv încărcarea cu apă a instalațiilor interioare ale imobilelor racordate la sistemul centralizat de termoficare vor fi demarate de Colterm S.A.. Ulterior, începând cu 15 octombrie 2026, Serviciul Public de Interes Local pentru Transportul, Distribuția și Furnizarea Energiei Termice în Sistem Centralizat în Municipiul Timișoara (TermSET), va prelua administrarea și operarea infrastructurii Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET).

Odată cu această etapă, activitatea de producție a energiei termice va fi separată de cea de transport, distribuție și furnizare a agentului termic.

TermSET va gestiona tehnic și operațional infrastructura prin care energia termică este transportată și distribuită către consumatorii racordați la sistemul centralizat de termoficare din Timișoara.

Energia termică va continua să fie produsă de Colterm S.A., în cele două mari centrale ale sistemului, CET Sud și CT Centru”, a transmis Colterm.