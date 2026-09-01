DAS Timișoara începe plata ajutorului pentru încălzire și a suplimentului pentru energie

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Publicat în de Renaşterea bănăţeană
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DAS Timișoara începe plata ajutorului pentru încălzire și a suplimentului pentru energie

DAS Timișoara începe plata ajutorului pentru încălzire și a suplimentului pentru energie

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara (DAS Timișoara) efectuează plata ajutorului pentru încălzire și a suplimentului pentru energie cu combustibili solizi şi/sau lichizi, acordate în baza Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, pentru sezonul 1 noiembrie 2025 – 1 octombrie 2026.

Plata ajutoarelor/suplimentelor se face doar titularilor cererii, cu prezentarea actului de identitate în original sau cu împuternicire notarială, la sediul situat în bd. Regele Carol I nr.10, după cum urmează:

Marti, 01.09.2026, între orele 1200-1500

Miercuri, 02.09.2026, între orele 0800-1500

Joi, 03.09.2026, între orele 0800-1500

Ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie se plătește pentru cererile înregistrate în perioada 22 iunie 2026 – 20 iulie 2026.

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Plata suplimentului pentru energie, pentru consumul de combustibili solizi şi/sau lichizi, este aferentă lunii iulie 2026.

Pentru cererile preluate după data de 20 iulie 2026, plata ajutorului de încălzire/suplimentului pentru energie cu combustibili solizi și/sau lichizi se va efectua în termen de 30 de zile de la data transferului de la bugetul de stat către bugetul local a fondurilor necesare, dată care va fi adusă la cunoștință.

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