”Vreau să devin cineva!” – Polițiștii timișeni îi sprijină pe elevi la început de an școlar

Polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară al Inspectoratului de Poliție Județean Timiș sunt alături de elevi, la începutul unui nou an școlar, cu aceeași preocupare pentru siguranța, educația și viitorul acestora.

În cadrul campaniei „Vreau să devin cineva!”, specialiștii Biroului Siguranță Școlară au oferit elevilor ghiozdane echipate cu rechizitele necesare, venind astfel în sprijinul copiilor și al familiilor acestora.

Campania se desfășoară în mai multe unități de învățământ din județul Timiș, iar până în prezent, elevii din cinci unități de învățământ au beneficiat de această inițiativă, care urmărește să le ofere atât un sprijin pentru noul an școlar, cât și un mesaj de încredere și încurajare.

Prin această campanie, polițiștii își doresc să fie mai aproape de elevi și să le transmită că fiecare copil contează, iar comunitatea poate avea un rol important în parcursul lor educațional.

Prin activitățile de prevenire și informare desfășurate în mediul școlar, polițiștii urmăresc să consolideze un climat bazat pe siguranță, responsabilitate și încredere, în care elevii să poată învăța și să se dezvolte într-un mediu sigur.