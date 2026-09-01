IPJ Timiş: Certificatul de cazier judiciar poate fi solicitat și prin transmiterea electronică a documentelor

Persoanele care doresc să obțină certificatul de cazier judiciar și certificatul de integritate comportamentală pot transmite, prin e-mail, cererile și documentele necesare, cu condiția ca acestea să fie semnate cu semnătură electronică calificată, a informat IPJ Timiş.

Documentele pot fi transmise electronic către orice unitate sau subunitate de poliție în cadrul căreia funcționează un ghișeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar.

Ridicarea certificatului se face în format fizic, de către solicitant sau persoana împuternicită, de la aceeași unitate de poliție către care au fost transmise documentele.

Până la actualizarea procedurilor privind emiterea certificatelor de cazier judiciar pentru persoane fizice și juridice, cetățenii sunt rugați să consulte informațiile disponibile pe pagina de internet a poliției.