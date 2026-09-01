IPJ Timiş: Certificatul de cazier judiciar poate fi solicitat și prin transmiterea electronică a documentelor

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Publicat în de Renaşterea bănăţeană
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IPJ Timiş: Certificatul de cazier judiciar poate fi solicitat și prin transmiterea electronică a documentelor

Persoanele care doresc să obțină certificatul de cazier judiciar și certificatul de integritate comportamentală pot transmite, prin e-mail, cererile și documentele necesare, cu condiția ca acestea să fie semnate cu semnătură electronică calificată, a informat IPJ Timiş.

Documentele pot fi transmise electronic către orice unitate sau subunitate de poliție în cadrul căreia funcționează un ghișeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar.

Ridicarea certificatului se face în format fizic, de către solicitant sau persoana împuternicită, de la aceeași unitate de poliție către care au fost transmise documentele.

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Până la actualizarea procedurilor privind emiterea certificatelor de cazier judiciar pentru persoane fizice și juridice, cetățenii sunt rugați să consulte informațiile disponibile pe pagina de internet a poliției.

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