Balastul feroviar devine fundație de parc într-o localitate timişeană.

Inevitabil, marile lucrări de infrastructură generează reziduuri care dau bătăi de cap deopotrivă constructorilor și comunităților locale pe raza cărora au apărut.

În cazul materialului mineral provenit din excavațiile prilejuite de lucrările de modernizare a căii ferate Timișoara Est – Lugoj, edilii din orașul timișean Recaș au găsit o soluție de rezolvare inedită a problemei, axată nu pe depozitare, ci pe valorificarea materialului rezidual.

Acesta va fi folosit, au decis aleșii recășeni în cea mai recentă ședință de plen, pentru consolidarea unui teren în suprafață de 52.121 metri pătrați, în prezent zonă inundabilă, care, după supraînălțare, va fi amenajat ca parc public.

Cantitatea estimată de material de umplutură care va fi astfel valorificată este de aproximativ 33 de mii de metri cubi.