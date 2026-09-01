FIDELIS revine cu dobânzi de până la 7,50%. Titlurile de stat pot fi cumpărate între 4 și 11 septembrie

Românii pot investi din nou în titluri de stat FIDELIS începând din 4 septembrie. Ediția din această toamnă a programului vine cu dobânzi de până la 7,50% la emisiunile în lei și de până la 6,30% la cele în euro, iar veniturile sunt neimpozabile, potrivit economedia.ro.

Noua ediție FIDELIS, derulată în perioada 4-11 septembrie 2026, este destinată persoanelor fizice rezidente și nerezidente cu vârsta de peste 18 ani. Titlurile de stat sunt listate la Bursa de Valori București și pot fi cumpărate prin intermediul băncilor și brokerilor parteneri.

Investitorii pot subscrie prin BT Capital Partners, Salt Bank & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank.

Pentru emisiunile în lei, dobânzile sunt cuprinse între 6,30% și 7,50%, în funcție de maturitatea aleasă:

6,30% pe an, pentru titlurile cu scadența la 2 ani;

7,30% pe an, pentru titlurile cu scadența la 2 ani destinate donatorilor de sânge;

6,90% pe an, pentru titlurile cu scadența la 4 ani;

7,50% pe an, pentru titlurile cu scadența la 10 ani.

Pentru titlurile denominate în euro, dobânzile sunt:

4,00% pe an, pentru scadența la 3 ani;

5,00% pe an, pentru scadența la 3 ani, în cazul donatorilor de sânge;

6,30% pe an, pentru scadența la 10 ani.

Dobânzile și câștigurile obținute din deținerea titlurilor de stat FIDELIS sunt neimpozabile.

Persoanele care fac dovada unei donări de sânge începând cu 1 aprilie 2026 pot cumpăra titluri de stat din două tranșe speciale, una în lei și una în euro.

Pentru aceștia, dobânda este de 7,30% pe an la titlurile în lei cu scadența la 2 ani și de 5% pe an la titlurile în euro cu scadența la 3 ani.

În același timp, pragul minim de subscriere este redus semnificativ. Pentru tranșa în lei, donatorii pot investi de la 500 de lei, față de pragul standard de 5.000 de lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei.

În cazul tranșei în euro, suma minimă de subscriere este de 100 de euro, față de 1.000 de euro pentru tranșa standard, plafonul maxim fiind de 20.000 de euro.

O caracteristică importantă a programului FIDELIS este că investitorii nu sunt obligați să păstreze titlurile până la maturitate. Acestea pot fi vândute înainte de scadență pe Bursa de Valori București.

În acest caz, suma încasată depinde de prețul la care sunt tranzacționate titlurile în momentul vânzării. Investitorul poate primi și dobânda aferentă perioadei de deținere, în condițiile specifice tranzacției.

Valoarea nominală a unui titlu FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunile în lei și de 100 de euro pentru cele în euro.

Pentru tranșele standard, valoarea minimă a unei subscrieri este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

Prin programul FIDELIS, investitorii persoane fizice pot astfel să obțină venituri din dobânzi neimpozabile și să păstreze posibilitatea de a tranzacționa ulterior titlurile la bursă, ceea ce oferă o alternativă pentru diversificarea portofoliului.