Cupa Timişoara la baschet masculin. Două echipe din România și una din Ungaria luptă pentru trofeu

Tradiționalul turneu care precede sezonul intern masculin de baschet se joacă anul acesta în zilele de 2, 3 și 4 septembrie. Cupa Timișoara a ajuns la ediția a XX-a.
Două echipe din România și una din Ungaria se vor duela pentru trofeu:
· SCM Politehnica Timișoara – KTE Duna-DTKH Aszfalt Kecskemet, miercuri, ora 18:00, sala Constantin Jude, intrare liberă;
· CSU Sibiu – KTE Duna-DTKH Aszfalt Kecskemet, joi, ora 18:00, sala Constantin Jude, fără accesul spectatorilor;
· SCM Politehnica Timișoara – CSU Sibiu, vineri, ora 16:30, sala Constantin Jude, intrare liberă.
KTE Duna-DTKH Aszfalt Kecskemet s-a clasat pe locul al zecelea în precedentul sezon al primei ligi maghiare. Gruparea alb-violetă din Kecskemet este unul dintre partenerii noștri obișnuiți pentru meciurile de verificare.
CSU Sibiu a terminat pe locul al șaptelea sezonul 2025/2026 al Ligii Naționale. Fostă campioană a României, Sibiul reprezintă un centru redutabil al baschetului românesc.
CITEŞTE ŞI: ANI: 55 de persoane își vor pierde mandatul sau funcția. Cazul Fritz nu este singular
În ceea ce privește echipa „leilor” bănăţeni, aceasta vine după două meciuri test jucate săptămâna trecută, ambele în deplasare: victorie, 86-71 cu Szedeak Szeged, și înfrângere la o posesie, 75-78, cu vicecampioana României, CSM Oradea.