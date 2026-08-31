ANI: 55 de persoane își vor pierde mandatul sau funcția. Cazul Fritz nu este singular

Comunicatul publicat luni, 31 august, de Agenția Națională de Integritate aduce un element factual greu de împăcat cu discursul public al primarului Timișoarei, Dominic Fritz, potrivit căruia modificarea legislației ANI ar reprezenta un „amendament anti-Timișoara” și l-ar transforma într-o victimă a unui mecanism construit împotriva sa.

Datele oficiale arată că noua reglementare nu privește un singur edil și nici un singur oraș. ANI a identificat 55 de persoane aflate sub interdicție, care ocupă în continuare funcții sau demnități publice și pentru care vor fi aplicate procedurile prevăzute de Legea nr. 180/2026.

Comunicatul integral, aici: COMUNICAT – 55 de persoane aflate sub interdicție își vor pierde mandatul sau funcția – Agenția Națională de Integritate.

Lista prezentată de ANI nu este nominală, dar structura ei este relevantă: 10 primari – dintre care un primar de municipiu, patru primari de orașe și cinci primari de comune –, 17 consilieri locali și județeni, nouă viceprimari, administratori publici și secretari generali ai unor unități administrativ-teritoriale, 13 funcționari publici ori persoane cu funcții de conducere și alte șase persoane care dețin alte funcții.

ANI precizează că este vorba despre persoane pentru care au fost constatate definitiv situații de incompatibilitate, conflicte de interese sau averi nejustificate și care continuă să ocupe funcții ori demnități publice.

În cazul lui Dominic Fritz, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv, la 18 iunie 2026, recursul formulat împotriva raportului ANI, menținând constatarea conflictului de interese.

După promulgarea noii legi, Fritz a declarat public că este vorba despre un „amendament anti-Timișoara” și că, în 30 de zile, îi va înceta mandatul de primar.

Comunicatul ANI din 31 august mută însă discuția din zona retoricii politice în cea a aplicării generale a legii.

Agenția explică faptul că, până în prezent, în cazurile de conflict de interese sancțiunile pecuniare au avut valori cuprinse aproximativ între 400 și 8.000 de lei. Noul mecanism urmărește ca interdicțiile stabilite definitiv să producă efecte reale asupra mandatului, funcției sau demnității publice deținute.

Norma tranzitorie este formulată explicit: persoanelor pentru care incompatibilitatea, conflictul de interese sau averea nejustificată au fost constatate definitiv înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 180/2026 și pentru care nu s-a împlinit termenul de trei ani al interdicției le încetează de drept funcția, demnitatea publică ori mandatul la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

ANI anunță și o schimbare importantă în modul de supraveghere a acestor situații. Agenția spune că nu se va limita la răspunsurile transmise de instituții sau la evidențele administrative, ci va face inclusiv verificări „on-site/on-the-spot”, pentru a stabili dacă încetarea mandatului ori funcției s-a produs efectiv și dacă interdicția este respectată în realitate, nu doar formal.

Legea introduce și sancțiuni suplimentare. Nerespectarea perioadei de interdicție poate fi amendată cu sume între 5.000 și 50.000 de lei, iar neconstatarea încetării funcției de către persoanele cărora le revine această obligație poate atrage amenzi între 5.000 și 10.000 de lei.

Mai mult, actele juridice sau administrative încheiate cu încălcarea interdicției sunt, potrivit ANI, lovite de nulitate absolută.

Comunicatul ANI nu închide dezbaterea politică din jurul cazului Fritz și nici nu împiedică existența unor critici privind oportunitatea sau efectele legii.

Stabilește însă un fapt care poate fi verificat, respectiv mecanismul nu este aplicat exclusiv primarului Timișoarei, ci unui grup de 55 de persoane aflate în situații definitive de integritate.

ANI afirmă chiar că noile prevederi urmăresc să corecteze o problemă generală a sistemului, acumulată în aproape două decenii. Ne referim la existența unor interdicții definitive care nu produceau întotdeauna consecințe concrete asupra funcției ocupate.

În aceste condiții, prezentarea modificării legislative drept o „lege anti-Timișoara” reprezintă o interpretare politică a lui Dominic Fritz, nu descrierea factuală a domeniului de aplicare al Legii nr. 180/2026.

Iar cifra comunicată oficial de ANI – 55 de persoane vizate, inclusiv zece primari – arată că situația primarului Timișoarei nu este una singulară și că mecanismul legislativ produce efecte la nivel național.