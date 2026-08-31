Ranko Szuhanek își lansează la Timișoara volumul „The Risk Assessment in Chess”

Timișoara va găzdui, joi, 3 septembrie, începând cu ora 13, în Sala Mare a Senatului Universității Politehnica Timișoara (Piața Victoriei nr. 2), lansarea oficială în România a volumului „The Risk Assessment in Chess – Analiza riscului în șah”, semnat de dr. ec. Ranko Szuhanek.Publicată în luna iunie 2026 la editura Chess Informant, lucrarea s-a bucurat de un succes remarcabil încă de la apariție, fiind distribuită în peste 50 de țări.

Volumul propune o perspectivă originală asupra procesului decizional în șah, valorificând experiența autorului în cercetarea managementului riscului și în șahul de performanță.

Prin caracterul său interdisciplinar, cartea deschide noi direcții de reflecție și demonstrează că principiile utilizate în șah pot fi valorificate și în alte sfere de activitate.

„Am conceput această carte ca pe o punte între șah și domenii precum matematica, statistica, economia, psihologia și managementul riscului. Este o abordare multidisciplinară care schimbă modul în care înțelegem procesul decizional și complexitatea deciziilor de pe tabla de șah.

De aceea, volumul nu se adresează exclusiv șahiștilor, ci și auditorilor, programatorilor, managerilor și tuturor celor care trebuie să ia decizii complexe în condiții de incertitudine și stres.

Prin graficele și recomandările practice incluse, cititorii vor avea la dispoziție instrumente care îi pot ajuta să evalueze mai bine riscurile, în situații cu miză ridicată”, spune autorul.

De profesie economist și specialist în management sanitar, Ranko Szuhanek deține un doctorat în Inginerie Industrială, cu o teză dedicată ingineriei riscului în managementul sistemului sanitar din România.

În paralel cu activitatea profesională și de cercetare, este Maestru Internațional de Șah (International Master – IM), titlu acordat de Federația Internațională de Șah (FIDE) în 1998. De-a lungul carierei, a obținut numeroase rezultate în competiții naționale și internaționale, atingând un rating maxim de 2519 puncte Elo,performanță care l-a consacrat în elita șahului internațional.

Organizatorii invită șahiști, antrenori, arbitri, cadre universitare, cercetători, studenți și toți pasionații de șah să participe la acest eveniment dedicat uneia dintre cele mai apreciate apariții editoriale recente din literatura internațională de specialitate.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara îl felicită pe dr. ec. Ranko Szuhanek pentru această realizare editorială de excepție și își exprimă aprecierea pentru activitatea sa profesională,științifică și sportivă.

Comunitatea academică a UMFVBT apreciază în mod deosebit această performanță, cu atât mai mult cu cât autorul este un membru valoros al Clubului de Șah Medicina din cadrul UMFVBT, care contribuie la promovarea șahului de performanță.