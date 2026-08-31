Patru PUZ-uri dintr-un foc, în comuna Giroc

Într-o singură ședință de consiliu local, aleșii cetățenilor din comuna Giroc au adoptat patru noi planuri de urbanism zonal (PUZ), deloc surprinzător pentru o unitate administrativă aflată în componența zonei metropolitane a Timișoarei.

Două dintre noile PUZ-uri au ca obiect amenajarea de locuințe colective și zone de servicii, unul vizează crearea de locuințe colective cu funcțiuni complementare, iar cel de-al patrulea este destinat amenajării unei clădiri cu locuințe colective.

Suprafețele alocate acestor proiecte sunt, după cum urmează; 7.840, 14.880, 6.200 și, respectiv, 1.400 de metri pătrați. Situată la periferia sudică a municipiului Timișoara, comuna Giroc reunește în prezent, în cele două sate componente (Giroc și Chișoda), peste 24 de mii de locuitori (date oficiale, dar cu singuranţă populaţia este mai numeroasă).