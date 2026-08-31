Liga a IV-a Timiș la fotbal: rezultate, clasament şi etapa viitoare

Sport
Publicat în de Darius Petru
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Liga a IV-a Timiș la fotbal: rezultate, clasament şi etapa viitoare

Rezultate înregistrate în etapa a 2-a din Liga a IV-a, Timiş: CSO Deta – CSC Ghiroda și Giarmata Vii II 1-0, CSC Săcălaz – CSM Lugoj 1-2, Gloria Moșnița Nouă – Unirea Sânnicolau Mare 2-2, AS Recaș – CS Giroc-Chișoda 1-4, Unirea Jimbolia – CSC Belinț 2-4, CSU Universitatea de Vest din Timișoara – CS Sânandrei Timiș 1-4, CSC Millenium Giarmata – Flacăra Parța 3-1, Avântul Periam – Ripensia Timișoara 0-1.

Liga a IV-a Timiș la fotbal: rezultate, clasament şi etapa viitoare

Etapa viitoare: Avântul Periam – CSU Universitatea de Vest din Timișoara, Flacăra Parța – CSO Deta, CSC Ghiroda și Giarmata Vii II – CSC Săcălaz, CSM Lugoj – Gloria Moșnița Nouă, CS Giroc-Chișoda – Unirea Jimbolia, CSC Belinț – Ripensia Timișoara, CS Sânandrei Timiș – CSC Millenium Giarmata, Unirea Sânnicolau Mare – AS Recaș.

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