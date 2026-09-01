Peste 320 de ghiozdane complet echipate pentru copiii din clasele pregătitoare din Lugoj

Peste 320 de copii din clasele pregătitoare încep noul an școlar cu ghiozdane complet echipate, oferite de Primăria Municipiului Lugoj.

Fiecare ghiozdan, în valoare de 517 lei, conține penar, caiete și materialele necesare pentru desen și lucru manual.

Ghiozdanele au ajuns la elevii de la Școala Gimnazială Nr. 4 – 72 ghiozdane; Școala Gimnazială de Muzică „Filaret Barbu” – 24; Școala Gimnazială Nr. 12 Măguri – 3; Școala Gimnazială „Eftimie Murgu” – 77; Școala Gimnazială Nr. 2 – 76 și Școala Gimnazială „Anișoara Odeanu” – 80.

”Pentru cei mici, începutul școlii vine cu multe emoții și nerăbdare. Ne bucurăm că putem contribui, măcar puțin, la un început de drum mai frumos și mai ușor pentru ei și familiile lor”, transmite Primăria Lugoj.