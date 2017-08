PSD către Bojin: „De unde vii la ora asta, pe unde ai umblat?”

Destul de priceput în politica de culise, Titu Bojin aruncă pe piaţă zvonuri despre o posibilă revenire a sa în PSD. E mai mult o testare a noilor configuraţii ivite, în care repoziţionările sunt la modă. Bojin ştie cum să încerce apa şi lansează abil provocări interesante.

Una dintre acestea a fost şi cea în care spunea că s-a întâlnit cu secretarul general al PSD, Marian Neacşu, cu care a stat de vorbă între patru ochi. Punct ochit, punct lovit! De la o asemenea informaţie, se pot ţese scenarii dintre cele mai diverse.

Ce or fi vorbit cei doi, i-o fi promis Neacşu lui Bojin ceva, s-o fi negociat o revenire? Ce dorea să afle secretarul general al PSD de la fostul şef al filialei timişene?

Cea mai potrivită întrebare, aflată pe buzele tuturor pesediştilor, era următoarea, vorba cântecului: „De unde vii la ora asta, pe unde ai umblat?”. Adică, unde ai fost Bojine în ultimii doi ani, tu, care eşti la noi din 1968, aşa cum te mândreai pe vremuri?

Şi ce putea să răspundă Bojin decât că a fost pe la Oprea, pe la Răducanu şi pe la „Băsiescu”. Hm, asta cu „Băsiescu” nu le pică deloc bine pesediştilor, dar nu ar mai fi un capăt de ţară.

Aproape sigur, Bojin a ştiut cum s-o întoarcă şi a găsit răspunsul nimerit: „Nu vă mai luaţi după cipeze, am fost şi eu după câta peşce”. Acum, nu ştim dacă Neacşu a rămas setat pe melodia la modă şi i-a spus „ia-ţi amintirile şi du-te, că la noi e încuiat” şi nici ce or mai fi discutat nu e cert sută la sută, dar se ştie că discuţia s-a încheiat cu o salutare marca Bojin: „Mariane, ce ţuc!”. Să mai zică cineva că nu e captivantă politica din România…