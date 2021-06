Povestea de film a brățărilor dacice, comorile din aur furate de la Sarmizegetusa Regia și vândute pe piața neagră prin interlopi sârbi

Braconierii de comori dacice au făcut averi uriașe de pe urma traficului de obiecte de patrimoniu descoperite în siturile arheologice din Munții Orastiei. Dintre acestea, cele mai valoroase au fost celebrele brățări dacice spiralate din aur.





Un numar de 24 de astfel de bratari au fost descoperite ilegal in zona Sarmizegetusei Regia, dupa anul 1990, iar 13 dintre ele au fost recuperate de autoritatile romane, dupa ce majoritatea au ajuns pe piata neagra a antichitatilor.

Bratarile au fost realizate de mesterii din vremea dacilor intr-o maniera rar intalnita, de stantare si batere la rece. Spira de aur era obtinuta dintr-un lingou, martelat centimetru cu centimetru, pana era transformat intr-un fir lung de peste doi metri, cu o grosime relativ egala. Spiralele erau apoi rulate pe un tambur de lemn si erau decorate cu ajutorul unor daltite.

Au fost confectionate din aur nativ, aluvionar, dar mai au in compozitie argint si cupru. Aveau atat valoare profana cat si valoare rituala, fiind considerate ofrande aduse unor zeitati. In perioada 2007 – 2011, au fost recuperate 13 bratari, cu greutatea intre 682 de grame si 1.196 de grame. Toate provin din situl arheologic Sarmizegetusa Regia, iar in prezent sunt pastrate la Muzeul National de Istorie al Romaniei. Ele au fost estimate la minimum 100.000 de euro bucata. 11 bratari sunt, in continuare cautate, existand dovezi ca au fost traficate pe piata neagra internationala.

Tezaure dacice recuperate de autoritati

In perioada 2007 – 2015, procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia, coordonati de fostul procuror general Augustin Lazar, au condus 15 operatiuni de recuperare a bunurilor culturale reprezentand tezaure arheologice de patrimoniu care au parasit ilegal teritoriul Romaniei. Ca urmare a acestor actiuni, Patrimoniul cultural national a fost reintregit cu urmatoarele bunuri culturale, recuperate de peste hotare sau din tara: 1.027 monede Koson din aur (cca 8,62 kilograme) 37 monede din aur de tip Lysimachos emise in secolele II-I a.C., la Tomis si Kallatis, 213 monede Koson din argint, 13 bratari dacice regale de aur (de 12,633 kilograme), doua scuturi de parada regale dacice din fier, decorate cu reprezentari de animale si 12.000 monede de argint si bronz.

CITEȘTE CONTINUAREA AICI