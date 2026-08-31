Permisul de conducere și certificatul de înmatriculare se scumpesc

De la data de 15 septembrie 2026, vor crește tarifele pentru permisul de conducere, certificatul de înmatriculare și autorizația de circulație provizorie.

Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) a anunțat luni, 31 august, majorarea tarifelor pentru eliberarea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare și a autorizației de circulație provizorie. Noile tarife vor intra în vigoare de la 15 septembrie 2026.

Șoferii și persoanele care solicită aceste documente vor plăti mai mult începând de la această dată. DGPCI spune că sumele achitate înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi folosite după intrarea în vigoare a noilor tarife.

Potrivit informațiilor transmise de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, tariful pentru eliberarea permisului de conducere va crește de la 89 de lei la 139 de lei, ceea ce înseamnă o majorare de 50 de lei.

Și certificatul de înmatriculare, cunoscut drept talon, va avea un tarif mai mare. Acesta va costa 76 de lei, față de 49 de lei în prezent, ceea ce înseamnă o creștere de 27 de lei. În cazul autorizației de circulație provizorie, tariful va ajunge la 25 de lei, de la 13 lei în prezent. Majorarea este de 12 lei.

Noile tarife de la 15 septembrie 2026:

Permis de conducere: 139 de lei, de la 89 de lei

Certificat de înmatriculare: 76 de lei, de la 49 de lei

Autorizație de circulație provizorie: 25 de lei, de la 13 lei

Unde pot fi plătite documentele auto

Noile tarife pentru documentele auto, precum și cele pentru plăcile cu număr de înmatriculare, pot fi achitate prin intermediul terminalelor SelfPay sau online, pe platforma Ghișeul.ro.

DGPCI atrage atenția asupra datei la care este făcută plata de către persoană, din motiv că sumele achitate înainte de 15 septembrie 2026 nu vor mai putea fi utilizate după intrarea în vigoare a noilor tarife.

Persoanele care urmează să solicite permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau autorizația de circulație provizorie trebuie să țină cont de noile valori și de momentul efectuării plății, potrivit Mediafax.