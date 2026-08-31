18 luni de lucrări, cu menținerea circulației, pe Varianta de Ocolire Caransebeș. Rute alternative

Începând de marți, 1 septembrie, pe Varianta de Ocolire Caransebeș, sectorul km 0+310 – 12+073, vor demara lucrări de consolidare. Durata de execuție a contractului este de 18 luni, iar lucrările se vor desfășura cu menținerea circulației pe varianta ocolitoare.

Executarea lucrărilor sub trafic va impune intervenția etapizată și restricționarea temporară a circulației, pe ½ cale, și dirijarea cu semafor temporar, inclusiv pe timpul nopții.

Intervențiile pe VO Caransebeș sunt necesare pentru consolidarea unui drum deschis traficului în 2011, care a preluat în ultimii ani valori de trafic în continuă creștere. Lucrările de întreținere realizate până în prezent au asigurat menținerea funcționalității, însă este necesară acum o intervenție de amploare.

Proiectul de consolidare prevede refacerea completă a sistemului rutier, modernizarea dispozitivelor de scurgere a apelor pluviale, reamenajarea insulelor de separare a fluxurilor din intersecții și actualizarea semnalizării rutiere.

Contractul, în valoare de 42.777.002,63 lei fără TVA, este executat de Asocierea Drumuri și Poduri Banat SRL – Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi SRL – Evo Line Creation SRL. Fondurile sunt asigurate din bugetul de stat.

Pe durata lucrărilor, participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea temporară și să își planifice deplasările ținând cont de posibilitatea formării unor coloane de trafic, a transmis DRDP Timișoara.

Variante alternative de traseu pe ruta Timișoara – Drobeta-Turnu Severin (și retur):

Timișoara DN 6 – DN 59 Moravița – DN 57B Oravița – DN 57B Anina – DN 57B Bozovici – DN 6 Plugova – DN 6 Băile Herculane – Drobeta Turnu Severin.

Timișoara DN 6 – DN 59 Moravița – DN 57 Oravița – DN 57 Moldova Nouă – DN 6 Orșova – Drobeta Turnu Severin.

Timișoara DN 6 – A1 – DN 68A Margina – A1 Deva – DN 66 Simeria Veche – DN 66 Hațeg – DN 66 Petroșani – DN 66 Târgu Jiu – DN 67 Drobeta Turnu Severin.