Trenurile revin pe ruta Lugoj – Timișoara Est. Circulația se redeschide pe infrastructura modernizată

Începând de astăzi, 31 august, ora 16:50, circulația feroviară se redeschide pe tronsonul Lugoj – Timișoara Est, aferent Lotului 2 al proiectului „Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad”, anunță Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. .

Redeschiderea are loc după perioada de suspendare temporară a circulației instituită pentru executarea lucrărilor de modernizare. Închiderea tronsonului a fost programată în perioada 2 iunie – 31 august 2026, pentru a permite desfășurarea lucrărilor la infrastructura feroviară.

În cadrul acestei etape sunt puse în exploatare aproximativ 51 km de fir de cale ferată nou modernizat și electrificat , precum și aproximativ 3 km de fir pe varianta veche , în zona km 524+013. De asemenea, pentru asigurarea continuității circulației sunt utilizați aproximativ 3 km aferenți Lotului 3, între capetele X și Y ale stației CF Timișoara Est.

Tronsonul Lugoj – Timișoara Est are o lungime de aproximativ 54 km, iar contractul de proiectare și execuție pentru Lotul 2 a fost semnat pentru modernizarea și dublarea infrastructurii feroviare. Valoarea contractului este de 1,916 miliarde lei, fără TVA, iar proiectul prevede, la finalizarea lucrărilor, viteze de până la 160 km/h pentru trenurile de călători și 120 km/h pentru trenurile de marfă.

Lucrările aferente proiectului vizează, între altele: modernizarea infrastructurii și suprastructurii căii ferate; electrificarea și modernizarea instalațiilor de alimentare cu energie; modernizarea instalațiilor de semnalizare și telecomunicații; implementarea sistemului european de management al traficului feroviar ERTMS; modernizarea podurilor și podețelor; modernizarea stațiilor, haltelor și peroanelor; modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată și a instalațiilor de siguranță aferente; realizarea lucrărilor necesare pentru creșterea vitezei de circulație până la 160 km/h pentru trenurile de călători, acolo unde condițiile tehnice permit și realizarea lucrărilor conexe la drumuri tehnologice, pasaje și instalațiile aferente.

Prin redeschiderea circulației pe tronsonul Lugoj – Timișoara Est, o parte semnificativă a infrastructurii modernizate în cadrul Lotului 2 este pusă în exploatare, în timp ce lucrările necesare pentru finalizarea integrală a proiectului continuă.

Modernizarea Lotului 2 Lugoj – Timișoara Est face parte din proiectul amplu de modernizare a liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad , destinat creșterii vitezei și capacității de circulație, îmbunătățirii siguranței și asigurării interoperabilității cu rețeaua feroviară europeană.

Sursa foto: captură video