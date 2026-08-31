Restricţii de circulaţie pe Calea Buziaşului şi pe strada Dumitru Kiriac

Administraţie
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Restricţii de circulaţie pe Calea Buziaşului şi pe strada Dumitru Kiriac

Restricţii de circulaţie pe Calea Buziaşului şi pe strada Dumitru Kiriac

La solicitarea Societății Drumuri Municipale și Delgaz Grid, comisia de circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat restricționarea traficului rutier în mai multe zone din oras, în vederea refacerii infrastructurii rutiere și de utilități.

Astfel, până la data de 5.09.2026, circulația rutieră va fi restricționată pe Calea Buziașului, pe partea opusă tronsonului unde lucrările au fost deja finalizate. În această etapă, Societatea Drumuri Municipale va interveni pentru refacerea infrastructurii rutiere pe tronsonul cuprins între sensul giratoriu din Piața Gheorghe Domășneanu și sensul giratoriu de la intersecția cu strada Matei Millo.

CITEŞTE ŞI: Permisul de conducere și certificatul de înmatriculare se scumpesc

De asemenea, la solicitarea Delgaz Grid, circulația rutieră va fi restricționată etapizat, pe strada Dumitru Kiriac, în perioada 1.09.2026 – 16.10.2026, în vederea înlocuirii conductelor și branșamentelor de gaze naturale de joasă presiune.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *