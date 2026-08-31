Restricţii de circulaţie pe Calea Buziaşului şi pe strada Dumitru Kiriac

La solicitarea Societății Drumuri Municipale și Delgaz Grid, comisia de circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat restricționarea traficului rutier în mai multe zone din oras, în vederea refacerii infrastructurii rutiere și de utilități.

Astfel, până la data de 5.09.2026, circulația rutieră va fi restricționată pe Calea Buziașului, pe partea opusă tronsonului unde lucrările au fost deja finalizate. În această etapă, Societatea Drumuri Municipale va interveni pentru refacerea infrastructurii rutiere pe tronsonul cuprins între sensul giratoriu din Piața Gheorghe Domășneanu și sensul giratoriu de la intersecția cu strada Matei Millo.

CITEŞTE ŞI: Permisul de conducere și certificatul de înmatriculare se scumpesc