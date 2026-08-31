Temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic în Banat. ANM a emis cod galben

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de caniculă valabil luni, 31 august, până la ora 21.

Astfel, în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest.

Potrivit ANM, marți și miercuri (1 și 2 septembrie), vremea se va menține călduroasă în regiunile vestice și în cele sudice, iar în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei va fi disconfort termic ridicat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

De asemenea, a fost emisă o informare meteorologică valabilă în 1 septembrie, între orele 01 – 23, când sunt vizate instabilitate atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ și intensificări ale vântului.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, în noaptea de luni spre marți (31 august-1 septembrie) în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și al Olteniei, iar pe parcursul zilei de marți (1 septembrie) în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și în nordul Munteniei.

Aceasta se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze în general de 40…50 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).

În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 10…15 l/mp și izolat de peste 20…25 l/mp.