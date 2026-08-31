Aurelian Andronache a obținut prima victorie din carieră la Super Rally Timișoara

Pilotul Aurelian Andronache, din Câmpulung Muscel, aflat la bordul monopostului Wolf Thunder, a bifat prima sa victorie din carieră la Super Rally, după ce s-a impus la „Trofeul Profi Timișoara 2026”, fiind mai rapid cu doar 19 sutimi de secundă față de Simone Tempestini.

Venit din Campionatul Național de Viteză în Coastă, Andronache a debutat în Super Rally în 2021, fiind convins de Mihai Leu să facă tranziția spre singura competiție de motorsport din România care se desfășoară exclusiv pe trasee urbane.

Acesta a dominat cursa de la Timișoara inclusiv la antrenamente, iar în manșele de concurs a oprit cronometrul la 03:06,369. „Sunt nespus de bucuros, am emoții mari după această cursă.

În ultimii cinci ani mereu am fost aproape de victorie, am avut multe ghinioane, dar acum soarta a fost cu mine.

Îi dedic victoria lui Mihai Leu, care m-a convins în urmă cu cinci ani să vin la Super Rally. Pot promite că voi rămâne în acest campionat până mă pensionez”, a spus Andronache la final.

Acesta l-a învins pe Simone Tempestini, aflat pe modelul Porsche 997 RGT, cu numai 19 sutimi de secundă, în timp ce podiumul a fost completat de campionul național en-titre Leo Borlovan (Prototip FUNYO SP05 EVO), care a ajuns la finiș în 03:07,695.

Etapa de la Timișoara a avut loc pe un traseu special amenajat în centru orașului, iar câteva mii de spectatori au venit să vadă spectacolul cailor putere.

De altfel, publicul a fost numeros și la startul festiv din Piața Victoriei, unde au fost prezenți și jucătorii Politehnicii Timișoara.

Cursa a fost deschisă de Iasmin Latovlevici, fost jucător al echipelor Politehnica Timișoara, FCSB, Galatasaray și al naționalei României, cu un tur omagio la volanul unei Dacia 1300.

De asemenea, invitat special a fost Lucio Peruggini, de opt ori campion al Italiei, care a pilotat un Ferrari 488 Challenge.

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Înaintea marii finale de la București, de pe 10 octombrie, poziția de lider al clasamentului este împărțită de Andronache și Adrian Teslovan, ambii cu câte 43 de puncte.

Pe locul al treilea se clasează Dragoș Savloschi, cu 33 de puncte, care a abandonat la Timișoara din cauza unor probleme tehnice.

Patru etape sunt programate pentru acest sezon în Campionatul Național de Super Rally. Primele două s-au desfășurat la Alba Iulia și Hunedoara.