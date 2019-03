O floare rară într-o lume a bărbaţilor

China, India, Coreea de Sud, Indonezia, Thailanda, Honduras, Brazilia şi Argentina sunt cele mai exotice ţări vizitate de Ramona Cobzac în ultimele două decenii. O lume nouă i s-a deschis timişorencei în anul 2000, când a devenit arbitru de… box.

Primii paşi nu au fost deloc uşori, ea intrând atunci într-o lume dominată de bărbaţi. Dar, spre deosebire de colegele ei, nu a renunţat, iar răsplata a meritat tot efortul depus pentru a ajunge să fie delegată la cele mai importante competiţii pugilistice din întreaga lume.

În iulie va împlini 40 de ani şi îşi face planuri ca în aceeaşi lună să viziteze Machu Picchu. Nu îi va fi greu să-şi plănuiască o vizită în celebrul sat incaş, ea primind deja confirmarea delegării la Jocurile Panamericane, competiţie ce va avea loc la Lima, capitala statului Peru.

Ziua de astăzi şi-o petrece la serviciu, alături de colegi. Ramona Cobzac nu trăieşte din box, ea este angajată la Restart Energy, o companie care furnizează energie electrică şi gaz.

Nu-şi aminteşte să se fi aflat în ring de Ziua Femeii, dar gongul a prins-o la competiţii pe 1 martie.

„Îmi plac zilele de 8 martie, sunt femeie şi îmi place să mă răsfăţ cu orice este posibil. Ştiu sigur că de 1 martie am fost la competiţii de box feminin şi că am primit mărţişoare, flori şi cupe”, ne-a declarat Ramona Cobzac.

Deţinătoare a trei stele AIBA, cea mai înaltă calificare ca arbitru de box, ea fiind şi singurul român care o deţine, timişoreanca a rememorat dificultăţile prin care a trecut pentru a atinge acest nivel înalt: „A fost greu la început, am fost făcută arbitru în anul 2000, când s-a legalizat boxul feminin. Am făcut un curs de arbitri pe plan intern cu mai multe fete care au renunţat ulterior la această meserie. În 2003, la Baia Mare, am dat examenul de arbitru european la turneul internaţional Centura de Aur, unde eu, o altă fată şi câţiva băieţi am oficiat şi la meciuri ale fraţilor Simion, Dorel şi Marian, şi ale lui Lucian Bute, pe când aceştia erau amatori. Şi am luat examenul! Doi ani mai târziu, tot la Centura de Aur, de această dată la Bucureşti, am dat examenul de arbitru mondial, eu fiind atunci singura fată. L-am luat şi pe acela, iar de atunci pot conduce meciuri de box la nivel mondial. Am avut multe piedici, cu antrenori care ziceau că femeia trebuie să stea acasă, nu în ringul de box, şi cu colegi arbitri care nu îmi vedeau rostul, mai ales că eu nu am practicat acest sport. Eu nu am renunţat, pentru că fac ceea ce îmi place, ca hobby, şi beneficiez de sprijinul familiei şi al celor din jurul meu. Totodată, oportunitatea de a călători în toată lumea m-a motivat să nu renunţ când am avut piedici. Am învăţat să nu mă dau bătută, aşa am ajuns să devin primul arbitru femeie din România care oficiază la nivel internaţional. Am fost delegată la întreceri continentale, mondiale, calificări la Olimpiadă, la Jocurile Olimpice de tineret şi am fost desemnată cel mai bun arbitru femeie din 2018 pe plan european. Acest premiu nu fusese câştigat de nici un arbitru român!”.

Ramona Cobzac ne-a povestit şi cum s-a produs apropierea ei de nobila artă: „La 18 ani am avut un prieten care a făcut box, el m-a determinat să mă uit la meciuri pe canalul Eurosport. Pe atunci erau gale de box în fiecare seară la televizor. Mai târziu, o cunoştinţă mi-a spus despre cursul de arbitri de la Timişoara, pe care l-am urmat. Apoi am fost examinată şi aşa a început drumul meu în lumea boxului”.

Anul trecut, la Sofia, Ramona Cobzac a fost prezentă la forumul „Gender Equality”, desfăşurat în capitala Bulgariei, Sofia, alături de alte 50 de femei – arbitri, antrenori, supervizori, preşedinţi şi secretari de federaţii din lumea boxului.

„A fost o mare onoare pentru mine să fiu invitată la forumul de egalitate între sexe de la Sofia, primul eveniment de acest gen din lumea boxului, la care au fost invitate şi şase femei arbitru din mai multe ţări. Restul au fost sportive, antrenoare, preşedinte de cluburi, secretare şi preşedinte de federaţii din întreaga lume. Pe unele le ştiam, iar pe altele le-am cunoscut atunci. Toate au avut poveşti din lumea boxului, unde au avut de înfruntat sau de concurat cu bărbaţii pentru a ajunge la nivelul la care se află în prezent. A fost o experienţă minunată, am aflat că nu doar eu am avut piedici în a ajunge atât de departe într-o lume dominată de bărbaţi. Cu toate astea, majoritatea femeilor prezente la acel forum au ajuns şi chiar au întrecut mulţi bărbaţi în domeniul lor de activitate”, ne-a mai spus Ramona Cobzac.