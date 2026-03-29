Mii de oameni au format din corpurile lor un mesaj uriaș anti-Trump pe o plajă din California

Mii de oameni s-au adunat pe o plajă din California pentru a forma cu ajutorul corpurilor lor un mesaj uriaș. „Trump must go now”, este mesajul care a apărut pe plajă.

Oamenii au participat la protestul național din SUA „No Kings”.

Mii de oameni s-au adunat sâmbătă pe Ocean Beach din San Francisco pentru a forma un mesaj uriaș, potrivit KTVU Fox 2.

Mesajul realizat cu ajutorul corpurilor s-a întins pe câteva sute de metri. Din aer s-a putut citi „Trump must go now” (Trump trebuie să plece acum n.r.)

În SUA, au loc demonstrații uriașe împotriva președintelui Donald Trump. Conform organizatorilor, milioane de oameni din numeroase orașe americane protestează sub sloganul „No Kings” (Fără Regi n.r.).

Participanții sunt nemulțumiți de politicile și atitudinea președintelui Donald Trump, de creșterea costului vieții și de războiul din Orientul Mijlociu.

